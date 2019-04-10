Визит Валентины Шевченко в Кыргызстан завершился горячими танцами в Оше

Чемпионка мира по смешанным единоборствам по версии UFC Валентина Шевченко прилетела в Бишкек 7 апреля. Уже на следующий день после встреч с первыми лицами государства, она повидалась и со своими поклонниками. Встреча прошла в ТРЦ "Бишкек Парк".

Мастер спорта международного класса по тайскому боксу прибыла на место встречи немного позже запланированного.

Встретили знаменитую соотечественницу громкими овациями, скандировав "Валя", традиционно боорсоками и игрой на комузе.

В зале ТРЦ собралось порядка тысячи человек - да, по масштабам с официальным открытием франшизы BlackStarBurger, которое прошло не так давно, не сравнить. Тогда, по нашим скромным подсчетам, участвовало несколько тысяч граждан, а в российских СМИ тиражировалась эпическая цифра - 20 тысяч. Что ж, спортивных фанатов у нас в столице оказалось меньше, чем поклонников Тимати и его бургеров. Это немного огорчает.

Но есть и что-то общее. На встречу и в этот раз пришла в основном молодежь. Некоторые из ребят держали портреты Валентины Шевченко с надеждой получить автограф известной спортсменки.

Валентина поблагодарила собравшихся за теплый прием, отметив, что именно здесь, на родине, черпает силы для своих боев.

- Да, я не была на родине долгое время. Я вернулась спустя 8 лет, но вернулась не одна, а с другом... - сказала спортсменка, указывая на чемпионский пояс.

После официальной части из зала были выбраны десять человек, которые задали спортсменке свои вопросы.

Некоторые счастливчики вместо вопроса попросили сфотографироваться с именитой соотечественницей. И "Пуля" им не отказала.

К слову, собравшихся фанатов интересовала не только спортивная карьера чемпионки, но и ее личная жизнь. К примеру, собирается ли Валентина Шевченко воспитывать своих маленьких чемпионов.

- Да, конечно, своих чемпионов воспитывать собираюсь. Но позже… Сейчас для меня на первом месте моя профессиональная карьера. Потому что это для меня не просто спорт, а моя жизнь, - четко ответила Шевченко.

Молодому поколению, "которое смотрит на нее открыв рты" (цитируя вопрос), она посоветовала заниматься спортом. Но, как отметила Валентина, в любом возрасте можно достичь определенных высот в спорте, так что начать никогда не поздно.

Спортсменка была награждена удостоверением заслуженного мастера спорта КР, ей подарили фотоколлаж и одели в чапан и калпак.

А вчера, 9 апреля, Шевченко вместе с мамой Еленой Шевченко и тренером Павлом Федотовым прилетела в Ош. В аэропорту ее встретили председатель Ошского городского комитета по физической культуре и спорту Кылыч Саркарбаев, а также мэр южной столицы Таалайбек Сарыбашов и полномочный представитель правительства в Ошской области Узарбек Жылкыбаев.

Спортсменку задарили цветами, а позже переодели в женский (что немаловажно в свете критики бишкекского подарка – мужского калпака) национальный костюм – чапан и белый элечек.

Позже на центральной площади Оша состоялась встреча Валентины с фанатами ММА и спортсменами. Чемпионке UFC показали концерт, а потом воодушевленная Шевченко и сама исполнила для собравшихся пару номеров. Она станцевала Кара Жорго и лезгинку.

Стоит отметить, что лезгинка для Валентины, как визитная карточка. Она исполнила этот эмоциональный танец, к примеру, перед турниром UFC 215 в 2017-ом году и после победы над Присциллой Качоэйрой в 2018-ом.