Идет разбор полетов, почему детям стало плохо после вакцинации

Накануне, 9 апреля, в Баткене школьников доставили в реанимационное отделение после получения вакцины. Всего за медицинской помощью обратились семь человек. Информацию подтвердили VB.KG в Минздраве.

По данным ведомства, в этот день пятиклассников вакцинировали от дифтерии и столбняка. При этом медики нарушили инструкции – детей нужно заводить в кабинет по одному, а их завели всех вместе.

- Инцидент произошел с учениками, которые учатся во вторую смену. Дети были уставшие и голодные, возможно поэтому, когда стали делать уколы их одноклассникам, у некоторых закружилась голова, а потом нервозность стала передаваться другим. Приехала "Скорая", забрала двоих детей, чтобы понаблюдать за их состоянием, - рассказали в Минздраве.

Про этом медики уверяют, что качество вакцины не имеет отношения к произошедшему.

- Если бы партия вакцины была испорчена, то симптомы проявились бы у всех детей. В этот день прививку получили ученики еще двух классов. Они в порядке, - заверили в Министерстве здравоохранения.

Ситуацию на заседании Жогорку Кенеша прокомментировал заместитель министра здравоохранения Мадамин Каратаев.

- Дети жаловались на головокружение, тошноту и слабость. Госпитализированы семь человек. Пять школьников находятся в детском отделении больницы. Их состояние хорошее. Еще двое в отделение реанимации, - сказал Каратаев.

По его сведениям, сегодня в Баткен отправилась специальная комиссия Минздрава, которая выяснит подробности и причины произошедшего.