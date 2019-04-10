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Бабанов возвращается! Кто будет его встречать в аэропорту?

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- Екатерина Улитина
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Политик Омурбек Бабанов определился с датой возвращения в Бишкек. Он купил билет на самолет по рейсу "Москва-Бишкек" и написал об этом в своем Instagram.

"Дорогие мои Кыргызстанцы! Я спешу поделиться очень радостной для меня новостью. Я купил билет в Бишкек. Даст Бог, я прилечу в Кыргызстан уже в эту субботу, 13 апреля, в 14:50 дня. Жду не дождусь встречи с вами! До скорой встречи, дорогие Кыргызстанцы!", - написал Бабанов.

Последнюю неделю общественность Кыргызстана активно готовили к возщвращению Омурбека Бабанова. Сначала с вестью о скором приезде выступили его соратники, потом политик Камчыбек Ташиев, с которым ранее они создавали политический альянс. Вчера на телеканале НТС вышло большое интервью с Бабановым.

Напомним, Омурбек Бабанов покинул Кыргызстан после возбуждения на него уголовного дела за выступление, в котором содержались сомнительные высказывания, разжигающие по мнению ГКНБ, межнациональную рознь.

Будут ли его встречать в аэропорту сотрудники Комитета нацбезопасности?


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URL: https://www.vb.kg/377765
Теги:
Кыргызстан, Бишкек, Москва, уголовное дело, Омурбек Бабанов, Камчыбек Ташиев, ГКНБ
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