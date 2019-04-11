Член СДПК требует отозвать его заявление на Бабанова

Сторонник Атамбаева и член СДПК Алга Кылычев написал обращение к президенту и Генпрокуратуру с требованием, чтобы отозвали его заявление, из-за которого на Омурбека Бабанова в 2017 году завели уголовное дело. Свое обращение он опубликовал на своей странице в соцсети.

По его словам, заявление в ЦИК потеряло свою актуальность.

"По дошедшей до меня информации, причиной возбуждения уголовного дела на кандидата в президенты Омурбека Бабанова по его высказываниям в "Он-Адыре" стала именно моя жалоба в ЦИК на него. Я требую, чтобы мое заявление, которое я написал 1,5 года назад в ЦИК, отозвали. Я пошел на это тогда, как гражданин, который опасался межнационального конфликта", - начал он свое обращение.

В то же время, продолжил Кылычев, он не требовал тогда, чтобы Бабанов подвергался последовавшим позже политическим гонениям.

"В этой связи хочу отметить следующее:

1. Я не хочу быть политическим оружием кого-либо

2. Есть экспертное мнение, что в его словах не было призыва к межнациональному столкновению

3. Никто в то время не пострадал

4. Признав выборы и никому не нанеся вреда, Бабанов покинул страну. Думаю, это мужской поступок.

5. Согласно моим принципам упавшего и сумевшего подняться человека не добивают. Даже при том, что Бабанов был нашим противником, за него проголосовало 600 тысяч человек. Я уважаю их выбор", - добавил он.

Отметим, 2 октября 2017 года член СДПК Алга Кылычев направил в ЦИК КР жалобу с требованием снять Омурбека Бабанова с регистрации на выборах президента КР за, по его словам, провокационные высказывания, которые Бабанов допустил, выступая в Ошском микрорайоне "Он-Адыр". Также Кылычев предложил Центризбиркому привлечь Генеральную прокуратуру КР к изучению призывов кандидата в депутаты.

Позже, когда Омурбек Бабанов находился в Москве, на него завели уголовное дело.