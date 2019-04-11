Погода
$ 69.82 - 69.92
€ 78.67 - 79.30

Член СДПК требует отозвать его заявление на Бабанова

2026  1
- Бакыт Стамов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сторонник Атамбаева и член СДПК Алга Кылычев написал обращение к президенту и Генпрокуратуру с требованием, чтобы отозвали его заявление, из-за которого на Омурбека Бабанова в 2017 году завели уголовное дело. Свое обращение он опубликовал на своей странице в соцсети.

По его словам, заявление в ЦИК потеряло свою актуальность.

"По дошедшей до меня информации, причиной возбуждения уголовного дела на кандидата в президенты Омурбека Бабанова по его высказываниям в "Он-Адыре" стала именно моя жалоба в ЦИК на него. Я требую, чтобы мое заявление, которое я написал 1,5 года назад в ЦИК, отозвали. Я пошел на это тогда, как гражданин, который опасался межнационального конфликта", - начал он свое обращение.

В то же время, продолжил Кылычев, он не требовал тогда, чтобы Бабанов подвергался последовавшим позже политическим гонениям.

"В этой связи хочу отметить следующее:

1. Я не хочу быть политическим оружием кого-либо

2. Есть экспертное мнение, что в его словах не было призыва к межнациональному столкновению

3. Никто в то время не пострадал

4. Признав выборы и никому не нанеся вреда, Бабанов покинул страну. Думаю, это мужской поступок.

5. Согласно моим принципам упавшего и сумевшего подняться человека не добивают. Даже при том, что Бабанов был нашим противником, за него проголосовало 600 тысяч человек. Я уважаю их выбор", - добавил он.

Отметим, 2 октября 2017 года член СДПК Алга Кылычев направил в ЦИК КР жалобу с требованием снять Омурбека Бабанова с регистрации на выборах президента КР за, по его словам, провокационные высказывания, которые Бабанов допустил, выступая в Ошском микрорайоне "Он-Адыр". Также Кылычев предложил Центризбиркому привлечь Генеральную прокуратуру КР к изучению призывов кандидата в депутаты.

Позже, когда Омурбек Бабанов находился в Москве, на него завели уголовное дело.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/377781
Теги:
Алга, выборы, конфликт, Кыргызстан, межнац, уголовное дело, Омурбек Бабанов, СДПК
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
Урри
11.04.2019, 15:18

Прежде чем писать, надо было семь раз подумать. 

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  