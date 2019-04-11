Погода
$ 69.82 - 69.92
€ 78.67 - 79.30

Член ОПГ Камчы Кольбаева "Дөө" разыскивается в связи с двойным убийством

2470  1
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

МВД объявило в розыск неоднократно судимого члена ОПГ Чынгыза Жумагулова, известного по кличке "Дөө" (кырг, в переводе на русский - Великан - ред.). Его подозревают в причастности к жестокому избиению мужчин, после которого оба скончались в больнице.

Чынгыз Жумагулов активный член преступной группировки Камчы Кольбаева. В 2016 году его задержали по подозрению в покушении на убийство. По версии следствия, сидя в машине, на пересечении проспекта Чуй и улицы Курманджан Датка, он выстрелил в человека и скрылся.

В январе 2017 года суд приговорил его к 18 годам лишения свободы, но вторая инстанция смягчила наказание до 13 лет. Верховный суд вновь сократил срок – до 7 лет лишения свободы. Но уже в начале 2018 году Жумагулов вышел на свободу по условно-досрочному освобождению. После шумихи в СМИ криминальному авторитету все же продлили срок заключения. Чынгыз Жумагулов должен был оставаться под стражей в ИК №3 до 2020 года. Но, как сообщили VB.KG в ГСИН, несколько месяцев назад его перевели в колонию-поселение №38.

Теперь милиция вновь бросила все силы, чтобы в очередной раз поймать Жумагулова, который на этот раз подозревается, в том, что вместе с подельниками жестоко избил мужчин. Они, кстати, по предварительным данным, тоже имеют отношение к организованной преступности. Избитых в бессознательном состоянии привезли к частной клиники "Камек", которая расположена на территории роддома №2 и оставили.

Первый пострадавший скончался сразу, второй прожил несколько часов и вечером 10 апреля тоже умер, не приходя в сознание. У обоих диагностированы множественные гематомы, ушибы и переломы, закрытая черепно-мозговая травма, ушиб мозга, перелом костей черепа.

Личности погибших установлены. Первый – А.И. уроженец Бакай-Атинского района Таласской области 1974 года рождения. Проживал в г.Бишкеке. Второй - А.У. 1983 года рождения, тоже уроженец Бакай-Атинского района Таласской области. Он проживал В Аламединском районе Чуйской области.

Сначала расследованием занималась столичная милиция, но потом в связи с тем, что преступление имеет характер общественной опасности к расследованию подключились оперативники Службы криминальной милиции МВД.

По данным УБОП СКМ МВД в тот же день у села Кашка-Баш Аламудунского района была обнаружена автомашина марки Ауди С6, принадлежащая одному из скончавшихся в больнице мужчин - гражданину А.У. 1983 года рождения. Салон автомашины был запачкан кровью. Там же обнаружены пистолет "Макарова" с двумя магазинами, бинокль и сотовые телефоны.

- В ходе комплекса оперативно-следственных мероприятий в рамках досудебного расследования сотрудниками Службы криминальной милиции ГУВД Бишкек и МВД, также Следственной службы МВД установлены лица, причастные к данному тяжкому преступлению. По подозрению в совершении преступления задержаны и водворены в ИВС гражданин Т.М. 1984 года рождения и гражданин А.И. 1981 года рождения, оба жители жители Чуйской области, - говорится в сообщении МВД.

Оба задержанные лица ранее неоднократно судимые, состоят на оперативном учете МВД как члены одной из организованных преступных группировок.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/377782
Теги:
Верховный суд, избиение, ОПГ, приговор, суд, убийство, преступление, Кыргызстан, больница, Камчы Кольбаев, МВД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
ддт
11.04.2019, 14:49

В январе 2017 года суд приговорил его к 18 годам лишения свободы, но вторая инстанция смягчила наказание до 13 лет. Верховный суд вновь сократил срок – до 7 лет лишения свободы. Но уже в начале 2018 году Жумагулов вышел на свободу по условно-досрочному освобождению. После шумихи в СМИ криминальному авторитету все же продлили срок заключения. Чынгыз Жумагулов должен был оставаться под стражей в ИК №3 до 2020 года. Но, как сообщили VB.KG в ГСИН, несколько месяцев назад его перевели в колонию-поселение №38.

Ну вот очередной пример продажности судебной системы и ГСИН. Как рецидивист, активный член опг мог выйти на свободу по удо   если его приговорили к 18 годам 2 года назад? Надо сажать судей и  работников ГСИН причастных к этому делу.

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  