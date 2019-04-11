Член ОПГ Камчы Кольбаева "Дөө" разыскивается в связи с двойным убийством

МВД объявило в розыск неоднократно судимого члена ОПГ Чынгыза Жумагулова, известного по кличке "Дөө" (кырг, в переводе на русский - Великан - ред.). Его подозревают в причастности к жестокому избиению мужчин, после которого оба скончались в больнице.

Чынгыз Жумагулов активный член преступной группировки Камчы Кольбаева. В 2016 году его задержали по подозрению в покушении на убийство. По версии следствия, сидя в машине, на пересечении проспекта Чуй и улицы Курманджан Датка, он выстрелил в человека и скрылся.

В январе 2017 года суд приговорил его к 18 годам лишения свободы, но вторая инстанция смягчила наказание до 13 лет. Верховный суд вновь сократил срок – до 7 лет лишения свободы. Но уже в начале 2018 году Жумагулов вышел на свободу по условно-досрочному освобождению. После шумихи в СМИ криминальному авторитету все же продлили срок заключения. Чынгыз Жумагулов должен был оставаться под стражей в ИК №3 до 2020 года. Но, как сообщили VB.KG в ГСИН, несколько месяцев назад его перевели в колонию-поселение №38.

Теперь милиция вновь бросила все силы, чтобы в очередной раз поймать Жумагулова, который на этот раз подозревается, в том, что вместе с подельниками жестоко избил мужчин. Они, кстати, по предварительным данным, тоже имеют отношение к организованной преступности. Избитых в бессознательном состоянии привезли к частной клиники "Камек", которая расположена на территории роддома №2 и оставили.

Первый пострадавший скончался сразу, второй прожил несколько часов и вечером 10 апреля тоже умер, не приходя в сознание. У обоих диагностированы множественные гематомы, ушибы и переломы, закрытая черепно-мозговая травма, ушиб мозга, перелом костей черепа.

Личности погибших установлены. Первый – А.И. уроженец Бакай-Атинского района Таласской области 1974 года рождения. Проживал в г.Бишкеке. Второй - А.У. 1983 года рождения, тоже уроженец Бакай-Атинского района Таласской области. Он проживал В Аламединском районе Чуйской области.

Сначала расследованием занималась столичная милиция, но потом в связи с тем, что преступление имеет характер общественной опасности к расследованию подключились оперативники Службы криминальной милиции МВД.

По данным УБОП СКМ МВД в тот же день у села Кашка-Баш Аламудунского района была обнаружена автомашина марки Ауди С6, принадлежащая одному из скончавшихся в больнице мужчин - гражданину А.У. 1983 года рождения. Салон автомашины был запачкан кровью. Там же обнаружены пистолет "Макарова" с двумя магазинами, бинокль и сотовые телефоны.

- В ходе комплекса оперативно-следственных мероприятий в рамках досудебного расследования сотрудниками Службы криминальной милиции ГУВД Бишкек и МВД, также Следственной службы МВД установлены лица, причастные к данному тяжкому преступлению. По подозрению в совершении преступления задержаны и водворены в ИВС гражданин Т.М. 1984 года рождения и гражданин А.И. 1981 года рождения, оба жители жители Чуйской области, - говорится в сообщении МВД.

Оба задержанные лица ранее неоднократно судимые, состоят на оперативном учете МВД как члены одной из организованных преступных группировок.