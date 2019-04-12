Женщина убила себя из карабина свекра

В Кара-Балте 31-летняя женщина покончила с собой выстрелив в грудь из карабина. У нее осталась семимесячная дочь. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области. По данным ведомства, 11 апреля в ОВД Жайылского района из территориальной больницы поступило сообщение по факту суицида.

На место сразу же выехала следственно-оперативная группа ОВД Жайылского района. По приезду было установлено что, 11 апреля примерно в 14:00 часов 31-летняя гр. Х.М. совершила суицид, выстрелив себе в область сердца. Женщина скончалась на месте не приходя в сознание.

Была найдена предсмертная записка со словами "Никого не винить в моей смерти".

Огнестрельное оружие марки СКС (Самозарядный карабин Симонова) 7,62 мм, с которого застрелилась Х.М., официально зарегистрирован на ее свекра - 59-летнего Х.В.

Со слов свекра, оружие всегда хранилось в сейфе. В тот роковой день, его сноха была у него в гостях и, видимо, нашла ключ от сейфа и взяла карабин.

В ходе первоначальных следственных действий выяснилось, что Х.М. проживала с мужем и у них есть совместная семимесячная дочь.

Данный факт зарегистрирован в ЕРПП ОВД Жайылского района. В настоящий момент выясняются все обстоятельство происшедшего.

Досудебное производство продолжается.