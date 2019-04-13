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Сбежавший из КР судья лишен полномочий. Президент подписал указ

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- Екатерина Улитина
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Досрочно прекращены полномочия судьи Октябрьского районного суда Бишкека Эрниса Чоткараева. Соответствующий указ подписал президент КР Сооронбай Жээнбеков, сообщает отдел информационной политики аппарата президента.

- Дисциплинарной комиссией при Совете судей Кыргызской Республики на имя Президента Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова внесено предложение о досрочном прекращении полномочий судьи Октябрьского районного суда г. Бишкек Чоткараева Эрниса Устабаевича, ввиду нарушения требований безупречности судьи, - говорится в сообщении аппарата президента.

Кроме того, досрочно прекращены полномочия двух судей Ошского областного суда Абдрасула Шамшиева и Назымбека Матраимова.

Согласно информации аппарата президента, оба подали заявление в Совет судей о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию.

- Изучив данные предложения, Глава государства подписал Указы о досрочном прекращении полномочий судей Ошского областного суда Шамшиева Абдрасула Абдрахмановича, Матраимова Назымбека Турдалиевича и судьи Октябрьского районного суда г. Бишкек Чоткараева Эрниса Устабаевича, - сообщает аппарат президента.

Указы вступают в силу со дня подписания.

Напомним, на судью Октябрьского суда Бишкека Эрниса Чоткараева возбуждено уголовное дело. Предполагается, что он присваивал деньги, предназначенные для оплаты штрафов. Чоткараев покинул Кыргызстан еще в октябре 2018 года.


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URL: https://www.vb.kg/377826
Теги:
Верховный суд, президент, суд, судебная реформа, судья, Кыргызстан, уголовное дело, Совет по отбору судей, Сооронбай Жээнбеков
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