Сбежавший из КР судья лишен полномочий. Президент подписал указ

Досрочно прекращены полномочия судьи Октябрьского районного суда Бишкека Эрниса Чоткараева. Соответствующий указ подписал президент КР Сооронбай Жээнбеков, сообщает отдел информационной политики аппарата президента.

- Дисциплинарной комиссией при Совете судей Кыргызской Республики на имя Президента Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова внесено предложение о досрочном прекращении полномочий судьи Октябрьского районного суда г. Бишкек Чоткараева Эрниса Устабаевича, ввиду нарушения требований безупречности судьи, - говорится в сообщении аппарата президента.

Кроме того, досрочно прекращены полномочия двух судей Ошского областного суда Абдрасула Шамшиева и Назымбека Матраимова.

Согласно информации аппарата президента, оба подали заявление в Совет судей о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию.

- Изучив данные предложения, Глава государства подписал Указы о досрочном прекращении полномочий судей Ошского областного суда Шамшиева Абдрасула Абдрахмановича, Матраимова Назымбека Турдалиевича и судьи Октябрьского районного суда г. Бишкек Чоткараева Эрниса Устабаевича, - сообщает аппарат президента.

Указы вступают в силу со дня подписания.

Напомним, на судью Октябрьского суда Бишкека Эрниса Чоткараева возбуждено уголовное дело. Предполагается, что он присваивал деньги, предназначенные для оплаты штрафов. Чоткараев покинул Кыргызстан еще в октябре 2018 года.