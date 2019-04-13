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Гражданина Кыргызстана насмерть забили камнями в Москве

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- Екатерина Улитина
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Тело избитого до смерти мужчины обнаружили 11 апреля под железнодорожным мостом в пойме реки Ичка на северо-востоке Москвы. Об этом сообщают российские СМИ, со ссылкой на источники в правоохранительных органах. По данным агентства "Москва", тело обнаружили очевидцы и сообщили в полицию.

- По указанному адресу, под железнодорожным мостом, в пойме реки Ичка, обнаружен труп мужчины с ушибленными ранами головы. С места происшествия изъяли предполагаемые орудия преступления - три окровавленных камня, - а также рюкзак, ботинки, документы и 500 руб, - сообщает агентство.

Предполагается, что погибшим может быть гражданин Кыргызстана 1990 года рождения. Отмечается, что полиция возбудила уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.


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URL: https://www.vb.kg/377831
Теги:
миграция, Россия, убийство, труп, Москва, Кыргызстан, уголовное дело
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