Гражданина Кыргызстана насмерть забили камнями в Москве

Тело избитого до смерти мужчины обнаружили 11 апреля под железнодорожным мостом в пойме реки Ичка на северо-востоке Москвы. Об этом сообщают российские СМИ, со ссылкой на источники в правоохранительных органах. По данным агентства "Москва", тело обнаружили очевидцы и сообщили в полицию.

- По указанному адресу, под железнодорожным мостом, в пойме реки Ичка, обнаружен труп мужчины с ушибленными ранами головы. С места происшествия изъяли предполагаемые орудия преступления - три окровавленных камня, - а также рюкзак, ботинки, документы и 500 руб, - сообщает агентство.

Предполагается, что погибшим может быть гражданин Кыргызстана 1990 года рождения. Отмечается, что полиция возбудила уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.