SRI Executive объявляет о вакансии Бизнес-омбудсмена

Наблюдательный совет бизнес-омбудсмена Кыргызской Республики, являющийся основным управляющим органом бизнес-омбудсмена КР,поручил SRI Executive при поддержке Европейского банка реконструкции и развития оказать содействие в поиске наиболее достойного кандидата на должность БИЗНЕС-ОМБУДСМЕНА В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

О ЕВРОПЕЙСКОМ БАНКЕ РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) был основан в 1991 г. для дальнейшего продвижения к рыночной экономике и содействия частной и предпринимательской инициативам первоначально в Восточной и Центральной Европе и Центральной Азии. Развитие частного сектора лежит в основе задач ЕБРР. ЕБРР реализует свои планы путем инвестирования в проекты, поддержки реформ и оказания технического содействия, что обеспечивает их устойчивый рост. ЕБРР в настоящее время работает в странах на трех континентах. С момента своего создания ЕБРР инвестировал свыше 130 миллиардов евро более чем в 5200 проектов.

ЗАДАЧИ

Бизнес-омбудсмен рассматривает жалобы о предполагаемых коррупционных действиях и других нарушениях законных интересов предприятий в результате действий или бездействия (включая решения) со стороны государственных и муниципальных органов власти, контролируемых государством предприятий и их должностных лиц.

Заявка на должность Бизнес-омбудсмена будет также рассмотрена на должность заместителя Бизнес-омбудсмена, если кандидат не в полной мере соответствует минимальным критериям должности Бизнес-омбудсмена, но у него есть опыт в юридической или экономической сфере.

ПРЕДПОСЫЛКИ

31 декабря 2018 г. Правительство Кыргызской Республики издало Постановление №647 об учреждении независимого института Бизнес-омбудсмена и определении правовых рамок его функционирования. Институт Бизнес-омбудсмена – это специальный институт, созданный для защиты прав предпринимателей в их законных претензиях к государственным, муниципальным органам или контролируемым ими организациям, которые нарушают их права. Ключевой руководящий орган Бизнес-омбудсмена – его наблюдательный совет, который принимает наиболее важные решения относительно работы Бизнес-омбудсмена, в том числе решение о назначении Бизнес-омбудсмена и его заместителей, и где каждая из трех сторон – Правительство Кыргызской Республики, международные партнеры по развитию, включая ЕБРР, и бизнес-ассоциации – имеет равные полномочия. Бизнес-омбудсмен возглавляет и опирается в своей работе на секретариат, в состав которого входят два заместителя Бизнес-омбудсмена и другие сотрудники, которых наблюдательный совет может нанимать по мере необходимости с учетом соответствующих положений.

ФУНКЦИИ И ОБЯЗАННОСТИ БИЗНЕС-ОМБУДСМЕНА:

рассматривает (с помощью секретариата) жалобы субъектов предпринимательской деятельности относительно нарушений их прав, свобод и/или законных интересов со стороны государственных органов, органов местного самоуправления,контролируемых ими предприятий и их должностных лиц, в том числе посредством обращения с соответствующими запросами, и выдает рекомендации осуществляет сбор, обработку и систематизирует информацию по рассматриваемым жалобам субъектов предпринимательской деятельности публикует в средствах массовой информации и размещает на веб-сайте Бизнес-омбудсмена периодические отчеты о своей деятельности, в том числе результаты рассмотрения дел относительно совершения коррупционных деяний и/или других нарушений прав, свобод и/или законных интересов субъектов предпринимательской деятельности направляет в Правительство Кыргызской Республики, Жогорку Кенеш Кыргызской Республики, Президенту Кыргызской Республики предложения относительно внесения изменений в нормативные правовые акты с целью защиты прав, свобод и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности от коррупционных деяний и/или других нарушений со стороны государственных органов заключает меморандумы о взаимодействии с Правительством Кыргызской Республики, другими государственными органами, органами местного самоуправления и предприятиями государственного сектора в целях выполнения возложенных на Бизнес-омбудсмена задач руководит работой секретариата, в том числе заместителей Бизнес-омбудсмена представляет регулярные отчеты о своей деятельности наблюдательному совету

ЗНАНИЯ, НАВЫКИ, ОПЫТ И КВАЛИФИКАЦИЯ

Обязательные критерии:

Бизнес-омбудсмен должен обладать знаниями, способностями и опытом, необходимыми для надлежащего выполнения своих функций: высшее образование, глубокие знания в сфере хозяйственных, общественных проблем, проблем государственного управления и иных вопросов, связанных с ведением предпринимательской деятельности в Кыргызской Республике. Бизнес-омбудсмен должен иметь безупречную деловую репутацию, высокие моральные качества при отсутствии судимости и не быть замешанным в коррупционных скандалах и разбирательствах.

Желательные критерии:

опыт защиты прав и законных интересов бизнеса опыт работы с нормативно-правовыми актами и применения их на практике опыт предпринимательской деятельности или работы в бизнес-ассоциациях опыт взаимодействия с государственными органами и бизнесом опыт участия в разработке и реализации программных документов/рекомендаций в сфере бизнеса знания в области регулирования предпринимательской деятельности (в том числе антимонопольного, лицензионно-разрешительного, инвестиционного, внешнеэкономического, фискального, технического, а также торговли) управленческий опыт (в том числе эффективного планирования и определения приоритетных направлений деятельности, оперативного принятия управленческих решений, новаторских подходов для решения поставленных задач) навыки своевременного выявления и разрешения проблемных/конфликтных ситуаций и построения эффективных взаимоотношений навыки анализа, систематизации и обобщения информации опыт проведения презентаций, публичных выступлений

ОГРАНИЧЕНИЯ

Бизнес-омбудсмен не вправе занимать какую-либо должность или заниматься какой-либо деятельностью, которая противоречит принципу беспристрастного выполнения обязанностей Бизнес-омбудсмена, в том числе:

Бизнес-омбудсмен не вправе занимать какую-либо выборную или любую иную должность в государственных структурах, выполнять какую-либо оплачиваемую или неоплачиваемую работу в государственных структурах, субъектах предпринимательской деятельности, на предприятиях, в учреждениях и организациях, заниматься предпринимательской деятельностью, за исключением неоплачиваемой преподавательской и научной деятельности, выполняемой в связи с должностными обязанностями. Бизнес-омбудсмен не может быть учредителем и принимать финансовое или какое-либо иное участие в деятельности субъектов предпринимательской деятельности, предприятий, учреждений, организаций и других юридических лиц независимо от формы собственности. Бизнес-омбудсмен не вправе быть членом или принимать иное участие в деятельности какой-либо политической партии в Кыргызской Республике.

ПОДАЧА ЗАЯВКИ

Согласно решению Правительства, кандидату не придется отказываться от его должности на момент подачи заявки на одну

из должностей, это будет необходимо лишь в случае назначения на должность.

Для рассмотрения кандидата на эту должность следует отправить копию резюме в формате Microsoft Word с датированным

и подписанным сопроводительным письмом с описанием мотивации и квалификации, включая ожидания по зарплате, копии дипломов и три профессиональных рекомендации не позднее 30 апреля 2019 г. по e-mail: cmallari@sri-executive.com В строке темы письма укажите: "APPLICATION FOR 8331 – BUSINESS OMBUDSMAN" или "ЗАЯВКА НА ПОЗИЦИЮ 8331 – БИЗНЕС-ОМБУДСМЕН".

Информация будет храниться в строгой конфиденциальности. Профессиональный уровень сервиса – наша гордость. На интервью будут приглашены только квалифицированные специалисты. Выбор кандидата на должность будет осуществляться наблюдательным советом Бизнес-омбудсмена Кыргызской Республики.