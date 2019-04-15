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Гниющая заживо. Медики даже не пытаются помочь матери 4-х детей?

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- Оксана Гут
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Около полугода назад 36-летняя Залина Уметалиева, рожая своего четвертого ребенка – сына, впала в кому. Ее сердце не билось целых 10 минут. Родственникам тогда сказали, что "надежды нет". Но они не сдались и нашли профессора, который прооперировал женщину. Она вышла из комы, но на этом, по большому счету, квалифицированная медицинская помощь закончилась. По словам близких Залины, в первый день после реанимации ее перевели в общую палату Республиканской больницы Бишкека, некоторое время не могли поставить диагноз и назначить соответствующее лечение.

Сегодня диагноз известен – у молодой матери четверых детей из-за остановки сердца погибли клетки коры головного мозга. Она в сознании, но неподвижна, питается только через зонд. "Жить" в таком состоянии мучительно, но и теперь родные Залины не намерены сдаваться.

Как рассказал VB.KG Жакшынбек Уметалиев – брат женщины, сейчас она дома. Периодически ее возят к частным врачам-невропатологам. К частным, потому что государственная медицина от выжившей вопреки всему гражданки открещивается.

- Месяц до 12 декабря 2018 года Залина лежала в роддоме №5 Репродукции человека, где и проходили роды. Потом после операции - 10 дней в Республиканской больнице, после мы отвезли ее в реабилитационный центр - частную клинику. Там она пробыла 15 дней, и ее выписали домой. С тех пор за сестрой два месяца ухаживали мы с женой в Бишкеке. Но пришлось отвезти ее домой в село Нурмамбет (старое название Красный Восток) в Ысык-Атинский район, там она под присмотром 70-летней матери и жены брата, - сообщил Жакшынбек.

Но в последнее время, говорит он, состояние Залины ухудшилось.

- Недавно мы ездили в Республиканскую больницу, поставили трахеостому, сказали, что нужно три дня полежать. Но нас туда не положили, пробыли всего час. На "Скорой" нас отправили в Ысык-Атинскую больницу в Кант. Пролежав там один день, нам позвонили и сказали, чтобы мы ее забрали. Позавчера она всю ночь плакала, дышать не могла. Мы не знаем, что делать, пятый месяц мучаемся, просим помочь нам. Хотели поставить сестру на учет в Бишкеке, но врачи отказали. Сказали, так как прописка Ысык-Атинского района - "не наш пациент". Но и в Ысык-Атинской больнице Залину не берут. Местные врачи из села только приходят, обезболивающие уколы ставят и уходят, - сетует Жакшынбек.

За помощью еще в феврале обращались к губернатору Ысык-Атинского района Туйгунаалы Абдраимову, отмечает он. Чиновник якобы пообещал оказать поддержку, связаться с Министерством здравоохранения, но никаких действий не последовало.

Муж Залины пытается не падать духом, работает и всячески участвует в воспитании детей. Самый младший ребенок, к слову, чувствует себя хорошо.

Семья обращается ко всем неравнодушным – жена, сестра, мать четверых детей Залина Уметалиева нуждается в профессиональной медицинской помощи, родственники нуждаются в консультации опытных врачей. Если есть хоть какой-либо шанс на спасение жизни Залины, они готовы за него уцепиться.

Редакция VB.KG уже связалась с пресс-службой Минздрава с просьбой оказать помощь гражданам. Ответ обещали предоставить позже. Подчеркиваем, что все медицинские характеристики положения Залины указаны со слов ее брата - собеседника редакции.

По всем вопросам можно звонить в редакцию VB.KG или писать в комментариях.


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URL: https://www.vb.kg/377856
Теги:
Минздрав, правительство, Чуйская область, Ысык-Атинский район, Бишкек, Кыргызстан, медицина, Жогорку Кенеш, больница
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Комментарии
Замир
15.04.2019, 15:12

Дай Всевышний ей скорейшего выздоровления!

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