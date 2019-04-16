Тело забитого камнями кыргызстанца отправили на родину

Тело убитого в Москве кыргызстанца Таалайбека у.Н. передано родственником, 12 апреля "Груз 200" отправлен в Кыргызстан. Об этом сообщает посольство Кыргызстана в России.

- Бабушкинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по г. Москве было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 (нанесение тяжкого вреда здоровью повлекшее смерть человека) Уголовного кодекса Российской Федерации. Ход предварительного расследования уголовного дела взято Посольством под контроль. – сообщает дипломатическое представительство.

Напомним, 11 апреля примерно в 14.57 часов в реке под железнодорожным мостом на улице Холмогорской в Москве с ушибленными ранами головы, был обнаружен труп гражданина Кыргызской Республики. Рядом полициейские нашли три окровавленных камня. Убитым оказался Т.у.Н., 1990 г.р. уроженец Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области.

О подозреваемых в убийстве в сообщении посольства КР в РФ не сообщается.