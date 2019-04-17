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Уголовные дела по Историческому музею и Ипподрому на завершающей стадии

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- Екатерина Улитина
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Расследование уголовных дел по реставрации Исторического музея в Бишкеке и строительству Ипподрома в Чолпон-Ате завершается. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша сообщил генеральный прокурор Откурбек Джамшитов.

Ранее стало известно, что эти два дела объединили в одно.

- Общий ущерб по этому делу составляет 247 млн сомов. В качестве подозреваемых проходят 6 человек, на их имущество наложен арест. В течение месяца дело будет передано в суд, - сказал Джамшитов.

Напомним, в 2018 году были возбуждены уголовные дела по строительству ипподрома в Чолпон-Ате (ущерб 145 млн сомов) и по реконструкции Исторического музея в Бишкеке (ущерб 101 млн сомов).

Обвиняемыми по этому делу проходят:

Мира Карыбаева - экс-заведующая отделом гражданского развития, религиозной и этнической политики Аппарата Президента

Сапар Исаков – экс-премьер-министр

Алмаз Абдыкаров - экс-заместитель директора Государственного агентства архитектуры, строительства и ЖКХ при Правительстве КР

Айдарбек Мендеев – директор предприятия "СМУ-З"

Улукбек Матисаков - заместитель директора департамента жилищно-гражданского строительства при ГААСЖКХ при ПКР

Шайбек Атабеков – экс- директор Департамента жилищно-гражданского строительства.


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URL: https://www.vb.kg/377907
Теги:
Генеральная прокуратура, Мира Карыбаева, Сапар Исаков, музей, суд, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Откурбек Джамшитов, ипподром, уголовное дело
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Комментарии
Анна
17.04.2019, 16:29

Пусть все воры ответят как положено что бы не было поблажек. 

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Жора
17.04.2019, 16:31

246 миллионов долларов не много ли это для исакова там и начальник есть Атамбаев.

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Бакыт Бешимов
17.04.2019, 16:34

Ущерб- такая большая сумма. Вот чем занимались Атамбаев и его люди крали всеми возможными способами. Атамбаев тоже должен там сидеть и его имущество тоже должно быть в аресте. Президент и генпрокурор добросовестно борятся с коррупцией. Это доказывает их дела и обязательно народ поддержит их.

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