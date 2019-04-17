Уголовные дела по Историческому музею и Ипподрому на завершающей стадии

Расследование уголовных дел по реставрации Исторического музея в Бишкеке и строительству Ипподрома в Чолпон-Ате завершается. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша сообщил генеральный прокурор Откурбек Джамшитов.

Ранее стало известно, что эти два дела объединили в одно.

- Общий ущерб по этому делу составляет 247 млн сомов. В качестве подозреваемых проходят 6 человек, на их имущество наложен арест. В течение месяца дело будет передано в суд, - сказал Джамшитов.

Напомним, в 2018 году были возбуждены уголовные дела по строительству ипподрома в Чолпон-Ате (ущерб 145 млн сомов) и по реконструкции Исторического музея в Бишкеке (ущерб 101 млн сомов).

Обвиняемыми по этому делу проходят:

Мира Карыбаева - экс-заведующая отделом гражданского развития, религиозной и этнической политики Аппарата Президента

Сапар Исаков – экс-премьер-министр

Алмаз Абдыкаров - экс-заместитель директора Государственного агентства архитектуры, строительства и ЖКХ при Правительстве КР

Айдарбек Мендеев – директор предприятия "СМУ-З"

Улукбек Матисаков - заместитель директора департамента жилищно-гражданского строительства при ГААСЖКХ при ПКР

Шайбек Атабеков – экс- директор Департамента жилищно-гражданского строительства.