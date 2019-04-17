Уголовные дела по Историческому музею и Ипподрому на завершающей стадии

Пусть все воры ответят как положено что бы не было поблажек.
Расследование уголовных дел по реставрации Исторического музея в Бишкеке и строительству Ипподрома в Чолпон-Ате завершается. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша сообщил генеральный прокурор Откурбек Джамшитов.
Ранее стало известно, что эти два дела объединили в одно.
- Общий ущерб по этому делу составляет 247 млн сомов. В качестве подозреваемых проходят 6 человек, на их имущество наложен арест. В течение месяца дело будет передано в суд, - сказал Джамшитов.
Напомним, в 2018 году были возбуждены уголовные дела по строительству ипподрома в Чолпон-Ате (ущерб 145 млн сомов) и по реконструкции Исторического музея в Бишкеке (ущерб 101 млн сомов).
Обвиняемыми по этому делу проходят:
Мира Карыбаева - экс-заведующая отделом гражданского развития, религиозной и этнической политики Аппарата Президента
Сапар Исаков – экс-премьер-министр
Алмаз Абдыкаров - экс-заместитель директора Государственного агентства архитектуры, строительства и ЖКХ при Правительстве КР
Айдарбек Мендеев – директор предприятия "СМУ-З"
Улукбек Матисаков - заместитель директора департамента жилищно-гражданского строительства при ГААСЖКХ при ПКР
Шайбек Атабеков – экс- директор Департамента жилищно-гражданского строительства.