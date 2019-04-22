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Бедные родственники. Что Матраимовы указали в своих декларациях

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- Бакыт Стамов
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В Налоговой службе не исключают, что в декларации о доходах аким Кара-Суйского района Тилек Матраимов сделал опечатку. В частности, речь идет о недвижимости, которую указал последний. Так, дом у него записан площадью всего лишь в 10 кв. метров. Об этом редакции VB.KG пояснили в ГНС.

С другой стороны, даже 10 кв. метров жилплощади - это уже что-то, если учесть, что в графе близких родственников Тилека Матраимова не указано никакой недвижимости. Также в собственности акима нет никакого автомобиля. Из движимого имущества есть разве что только скот: лошади, крупный и мелкий рогатый скот. За 2017 год он заработал 1,5 миллиона сомов.

То, что у близких родственников Тилека Матраимова нет никакой жилплощади, доказывает хотя бы декларация его родного брата, депутата Искендера Матраимова. Так, за год народный избранник заработал 746 тысяч 994 сома. В личной собственности нет никакой недвижимости. Только родственники владеют жилплощадью размером 1385 кв. метров. Из движимого имущества депутат указал мебель, компьютеры, фото- и аудиотехнику.

Декларации еще одного их брата, экс-заместителя Таможенной службы Райымбека Матраимова нет в открытом доступе. Как пояснили в ГНС, ее нет на сайте ведомства, так как в настоящий момент он не занимает никакой государственной должности. В СМИ есть только данные его декларации за 2016 год, согласно которым Райымбек Матраимов является владельцем квартиры площадью 56,7 кв. метра. У его родственника есть жилплощадь 39 кв. метров, коттедж в 190 кв. метров и автомобиль Lexus GX 460 2014 года.

В обществе хорошо знают и другого члена их семьи - Исламбека Матраимова, который в финансовой полиции занимает должность начальника управления внутренних расследований и безопасности ГСБЭП. Его данные о доходах нигде не указаны.

Напомним, именно ГСБЭП уже 4 месяц ведет проверку имущества Райымбека Матраимова.


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URL: https://www.vb.kg/377968
Теги:
ГНС, ГТС, декларация, недвижимость, ГСБЭП, Искендер Матраимов, Кыргызстан, Раимбек Матраимов
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Комментарии
Q
22.04.2019, 09:59

Интересно, когда закончится проверка имущества Раиса.

+1
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Айдар Алиев
22.04.2019, 10:12

Если  память мне не изменяет, его поставил на должность Атамбаев и сам же потом снял. Да Матраимов видимо поругался со своим патроном Ашой.  Да по сравнению с ним, (если иметь виду его декларацию за 2016 год) Я БОГАЧ, а Матраимов бомж.

+2
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Жика
22.04.2019, 10:22

Если они реально коррупционеры им просто не жить но по данным Райым миллион был повышен и накапил большую часть своих денег во время Атамбаева. А перед своей отставкай уволил Райима. Значит тут точно замешан Атамбаев. 

0
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ainura bekjanova
22.04.2019, 10:46
Карма: +29
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 52
Минусов: 23
Комментариев: 49

А кто бы сомневался?! Уверена, что чуть позже он восстановит свое "честное" имя и приступит к работе, а то за два года совсем за чертой бедности остался...

+1
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