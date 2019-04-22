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В Якутии возобновились массовые погромы против мигрантов?

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- Оксана Гут
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В Сети появилось видео массовой драки кыргызских и таджикских мигрантов в Екатеринбурге. Инцидент произошел в ночь с 19 на 20 апреля в районе улицы Маневровой на автобусной стоянке одной из екатеринбургских компаний-перевозчиков, сообщают российские СМИ.

На кадрах запечатлена скорее потасовка с участием человек двадцати, чем драка. Информация о том, что участники конфликта граждане Кыргызстана и Таджикистана, предварительная. Причины конфликта тоже неизвестны.

Инцидент, по всей видимости, остался без внимания сотрудников правоохранительных органов. Как сообщают в СМИ, сотрудники службы безопасности проигнорировали происходящее и не вызвали полицию. К счастью, все обошлось без жертв. Вызвало резонанс еще одно видео, распространенное в Сети. Якутское интернет-издание сообщило, что в Якутии возобновились массовые погромы против мигрантов. Якобы "из городов республики Саха-Якутия продолжают поступать тревожные сообщения". И 19 апреля в нескольких регионах республики агрессивно настроенные якуты напали на приезжих. В качестве доказательства журналисты опубликовали два видеоролика, где местные жители крушат торговую точку мигрантов в супермаркете и угрожают приезжему водителю авто расправой.

Однако, как выяснилось, это видео старое. Еще 28 марта СМИ писали о том, что дебоширы с ролика задержаны, по ним ведется проверка.

В пресс-службе МИД КР редакции VB.KG заявили, что достоверность фактов, озвученных в СМИ по поводу возобновившихся притеснений отечественных мигрантов в Якутии, будет выясняться.

- Если бы эти сообщения соответствовали действительности, нас бы уже информировали. Но мы будем выяснять. Возможно, это провокации, - отметили в ведомстве.


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URL: https://www.vb.kg/377983
Теги:
Интернет, нарушения, Россия, трудовая миграция, видеонаблюдение, безопасность, Кыргызстан, массовая драка
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