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Детский ад. Малыши спят по четверо в кроватках и на полу

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- Екатерина Улитина
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С соцсетях появилась видеозапись, на которой запечатлен "тихий час" в детском саду. Малыши, которых не меньше 50 в помещении, спят буквально вповалку. На одной кровати ютятся по трое и даже по четверо детей. Некоторым совсем не хватило места в постелях - им постелили на полу.

Автор видео не сообщил, когда и где оно было снято. Однако многие пользователи уверены, что переполненный детский сад находится именно в Кыргызстане.

Нехватка дошкольных учреждений для страны является острой проблемой. Последние 10-15 лет во многих детских садах, особенно в Бишкеке, в каждой группе числится по 60, а то и по 80 ребят. Тогда как помещения рассчитаны на 25 человек в группе.


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URL: https://www.vb.kg/378010
Теги:
дети, детский сад, социальные сети, Бишкек, Кыргызстан, Министерство образования
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