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В суд поступили представления от ГСИН о пересмотре дела Текебаева

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- Екатерина Улитина
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Пресс-служба Верховного суда сообщает, что сегодня, 23 апреля 2019 года, в Верховном суде было начато рассмотрение ходатайства адвокатов Джаныбекова Э. и Осмонбаева Б. о пересмотре уголовного дела в отношении О. Текебаева и Д. Чотонова по новым обстоятельствам и заявление О. Текебаева о пересмотре уголовного дела по новым обстоятельствам, также представление начальника учреждения №47 А.Мамбетова в отношении О.Текебаева и представление начальника учреждения №27 ГСИН при ПКР Н.Сатыбалдиева о пересмотре по новым обстоятельствам в отношении Д. Чотонова.

Пресс-служба Верховного суда напоминает, что приговором Первомайского районного суда г. Бишкек от 16 августа 2017 года О. Текебаев и Д. Чотонов были признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного по ст.303 ч.1 УК Кыргызской Республики и им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет. На основании ст.3 п.3 Закона Кыргызской Республики "Об амнистии в связи с 65-летием Всеобщей декларации прав человека" неотбытый срок наказания был сокращен на 1/3. Приговором Бишкекского городского суда от 02 октября 2017 года судебный акт Первомайского районного суда г. Бишкек оставлен без изменения.

В свою очередь Верховный суд Кыргызской Республики 21 ноября 2017 года вынес постановление, где приговоры судов двух инстанций в части определения вины и назначения наказания были оставлены в силе.

В ходе судебного заседания поступило ходатайство от прокурора об отложении рассмотрения дела для детального изучения. Суд удовлетворил ходатайство прокурора и следующее судебное заседание отложено на 3 мая 2019 года..


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URL: https://www.vb.kg/378024
Теги:
Верховный суд, оппозиция, суд, Бишкек, Кыргызстан, ГСИН, прокуратура, Омурбек Текебаев
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