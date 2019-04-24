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Дастан Бекешев предложил воздержаться от митингов против добычи урана

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- Бакыт Стамов
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Депутат Дастан Бекешев предлагает ввести мораторий на разработку урановых месторождений и добычу урана в биосферной зоне Иссык-Куля. Об этом народный избранник написал на своем личном сайте.

По его словам, в ближайшее время он этот законопроект вынесет на общественное обсуждение.

"Я изучил международный опыт и пришёл к выводу, что можно вводить мораторий на разработку урановых месторождений и добычу урана в биосферной зоне Ыссык-Кулья. Так, Швеция в мае 2018 года приняла такой закон. В отдельных провинциях Канады был введён мораторий; США запретила добывать уран в Гранд-Каньоне и на отдельных территориях", - написал он.

В то же время депутат призвал кыргызстанцев не выходить на митинги и не верить фейковым сообщениям, а решать этот вопрос в законном русле.

"Фейки гуляют следующие:

1) РФ инвестирует 30 миллионов долларов США в разработку урана на Ыссык-Куле. Мне сегодня Правительство ответило, что эта ложная информация;

2) Отработка урана будет вывозиться в село Мраморное. Это непонятно откуда взяли;

3) Компания "Юразия" уже разрабатывает месторождение. Нет, у компании лицензия лишь на разведку, а установленные помещения сделаны из лёгких конструкций.

Оберегайте друг друга, не сподвигайте друг друга на незаконные действия. Вами хотят воспользоваться, и вы уже предмет политических процессов. Всё надо решать в законном русле", - добавил Дастан Далабаевич.

Напомним, в Кыргызстане продолжается противостояние вокруг добычи урана на Таш-Булакском урановом месторождении. Многие местные жители, а теперь и республиканская общественность выступает против этого проекта, ссылаясь на вред здоровью и угрозу для туризма. Правительство в свою очередь создало межведомственную комиссию, в которую помимо представителей госорганов вошли и местные активисты.

Добычу урана в Тонском районе должна была проводить отечественная компания с иностранным участием ОсОО "Юр Азия в Кыргызстане".


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URL: https://www.vb.kg/378029
Теги:
горнодобывающий сектор, законопроект, Иссык-Кульская область, митинг, правительство, Тонский район, конфликт, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Дастан Бекешев
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