Атамбаева попросили вести себя культурнее

Признанный Минюстом председатель СДПК Сагынбек Абдрахманов обратился с открытым письмом к экс-президенту Алмазбеку Атамбаеву, текст которого редакция VB.KG публикует полностью. Орфография, пунктуация и стилистика сохранены.

Открытое письмо

Уважаемый Алмазбек Шаршенович! Поскольку Вами игнорируются все предыдущие письма нового руководства СДПК, то в этот раз руководство СДПК вынуждено обращаться к Вам с настоящим письмом открытой формы.

Как Вам известно, на основании решения Политсовета СДПК от 4 марта 2019 года "Об очередном XVIII съезде СДПК", принятого 19 членами из 35 членов Политсовета СДПК, 3 апреля 2019 года состоялся очередной XVIII съезд СДПК, в котором приняли участие 300 делегатов со всей территории КР, принял решение о смене руководства и юридического адреса СДПК.

Вы были приглашены на данный съезд и могли принять в нем участие, повлиять на его решение. Однако Вы избрали другой путь - путь явной конфронтации, что еще раз подтверждает правильность решения съезда относительно Вас.

Согласно статьи 18 Закона КР "О государственной регистрации юридических лиц, филиалов (представительств)" юридическое лицо, филиал (представительство) обязаны в течение 30 календарных дней с момента принятия решения уведомить регистрирующий орган об изменении:

- состава руководящего органа, руководителя;

- местонахождения (юридического адреса).

Регистрирующий орган, получив уведомление, в течение 7 рабочих дней вносит необходимые сведения в государственный реестр и извещает об этом налоговые органы, органы статистики и Социального фонда.

СДПК, руководимая мною, полностью исполнила требование указанной статьи Закона КР "О государственной регистрации юридических лиц, филиалов (представительств)": направив 5 апреля 2019 г. уведомление в Министерство юстиции КР о решении XVIII съезда СДПК относительно смене председателя, местонахождения СДПК и законно добился внесения соответствующих сведений в государственный реестр.

Если Вы, Алмазбек Шаршенович, считаете данное решение очередного XVIII съезда СДПК относительно председателя СДПК незаконным, то Вы вправе оспорить его в судебном порядке, ибо судебный порядок разрешения спора является цивилизованным способом разрешения спора, а не языком ультиматума, давления на государственные органы несанкционированными митингами, дезинформации общественности через собственный телеканал, призыва к свержению законно избранной власти (последнее Ваше действие согласно УК КР квалифицируется как преступление, об этом Вам известно по уголовному делу, возбужденному в период Вашего президентства в отношении Д. Сарыгулова, К. Кадырова, Б. Асанова, М. Султанова и др., которое послужило одной из причин возникновения движения "СДПК без Атамбаева").

Вы не можете не знать, что отношения, связанные с избранием председателя политической партии, относится к числу гражданско-правовых отношений и регулируются нормами гражданского права и спор, возникший в этой области, разрешается в гражданско-правовом порядке.

Вы также не можете не знать, что Министерство юстиции КР, являющийся лишь регистрирующим органом, здание которого Вы пикетируете, и Генеральная прокуратура КР, куда Вы обратились с заявлением, не являются органами, отправляющими правосудие, и не могут рассудить спор, о наличии которого Вы заявляете.

Главное, СДПК, руководимая мною, члены которой, еще раз подчеркиваю, составляют абсолютное большинство членов СДПК, приведшая в свое время Вас к высшей государственной должности КР, просит Вас быть достойным званию "экс-президента", не наносить вред имиджу СДПК и впредь вести себя в рамках культуры поведения, культуры речи и правовой культуры: не оскорблять и не унижать (такие Ваши слова пестрят все социальные сети) людей, в том числе других членов СДПК, имеющих равные с Вами гражданские права.

В противном случае, СДПК ради сохранения своего имиджа направить в бездействующие правоохранительные органы Кыргызской Республики официальное заявление о привлечении Вас к уголовной ответственности за публичные призывы к свержению законно избранной власти и иски в судебные органы о защите чести и достоинства гражданина и деловой репутации юридического лица.

И на конец, согласно ст. ст. 1,3,5,7 Закона КР "О политических партиях" под политической партией подразумевается добровольное объединение граждан Кыргызской Республики; политические партии создаются по инициативе не менее 10 граждан Кыргызской Республики; не допускается создание и деятельность политических партий, имеющих целью, методом действий свержение, насильственное изменение конституционного строя; члены партии имеют равные права; каждый член партии или группа ее членов имеют право на свободное волеизъявление. Следовательно, СДПК не принадлежал и не может принадлежать Вам лично, успехи/достижения СДПК - это успехи/достижения всех ее членов. Поэтому в данном внутрипартийном споре, о наличии которого Вы заявляете, сравнивание демократического способа избрания (свободного волеизъявления большинства членов СДПК) нового председателя партии с рейдерством, присущим к сфере бизнеса, мягко говоря, не уместно.

Кундуз Жолдубаевой и другим членам СДПК письмо адресуется в порядке информации".