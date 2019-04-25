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Вакцина не виновата! Врачи выяснили причины плохого самочувствия школьников

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- Екатерина Улитина
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Резкое ухудшение состояния здоровья пятиклассников в баткенской школе не связано с вакцинацией, которую проводили в этот день. Об этом рассказала VB.KG глава Центра иммунопрофилактики Кыргызстана Гульбара Ишенапысова. По ее данным, в день вакцинации дети посещали развлекательное мероприятие, по дороге они съели гамбургеры, а вернувшись в школу выпили воды и съели сосиски в тесте.

- Лабораторные исследования подтвердили, что у детей была кишечная инфекция. Кишечная палочка была обнаружена в баке с водой, который стоит в столовой. Роль могло сыграть, что дети не мыли руки перед едой, - рассказала Ишенапысова.

Она отметила, что в школе, где произошел инцидент, нет водопровода, воду носят и наливают в специальные бочки, откуда дети могут пить.

- То, что в этот день детям провели вакцинацию - просто совпадение. На самом деле симптомы осложнений на прививку другие - покраснение места укола и высокая температура. Ни у кого из детей таких симптомов не было, - добавила глава Центра.

Она подчеркнула, что в этот же период времени такую же вакцину получили 20 тысяч человек в Баткенской области и 80 тысяч человек по всей республике. Все требования по хранению, транспортировке вакцины были исполнены, также не было нарушений во время вакцинации.

Напомним, 9 апреля после получения прививки 12 школьников почувствовали недомогание: головокружение, тошноту и слабость. Первая версия, которую озвучили в Минздраве – в день прививки дети устали и перенервничали.


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URL: https://www.vb.kg/378064
Теги:
Баткенская область, вакцина, Кыргызстан, больница, Минздрав
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