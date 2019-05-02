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Ахматбек Келдибекович Келдибеков

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- Бакыт Стамов
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Родился 16 июня 1966 года в селе Суфи-Курган Ошской области. В 1990 году окончил Воронежский политехнический институт по специальности "инженер-механик". В 1999 году получил второе высшее образование по специальности "финансы и кредит" в Институте переподготовки и повышения квалификации кадров при КГНУ. Проходил стажировки и курсы повышения квалификации в Саудовской Аравии, США, Филиппинах.

Трудовая деятельность:

1986-1986 г.г. – рабочий совхоза "Правда"

1990 -1992 г.г. – инженер НИЦ "Импульс" Академии наук КССР

1992 -1993 г.г. - заместитель директора по основным вопросам института машиностроения Академии наук КР.

1993-1994 г.г. - главный специалист отдела развития отраслевой промышленности Министерства экономики и финансов КР.

1994-1995 г.г. - главный специалист отдела финансовой промышленности Минфина КР;

1995-1998 - начальник отдела финансирования транспорта и связи Минфина КР;

1998-2001 - начальник управления экономики и финансирования производственной инфраструктуры Минфина КР;

2001-2002 г.г. - заместитель министра экономики и финансов КР;

С июня 2002 по 14 января 2005 г. - Председатель Социального фонда КР;

Март 2005 г. - депутат Жогорку Кенеша III созыва. Глава комитета ЖК по бюджету и финансам;

С 16 октября 2008 по 22 октября 2009 г. - председатель Государственного комитета КР по налогам и сборам;

С 22 октября 2009 по 7 апреля 2010 г. - председатель Государственной налоговой службы КР;

Ноябрь 2010 г. - депутат Жогорку Кенеша V созыва от фракции Ата-Журт.

17 декабря 2010 г. - Торага Жогорку Кенеша.

Май 2011 г. - заместитель Председателя Межпарламентской Ассамблеи ЕврАзЭС.

12 декабря 2011 г. - сложил с себя полномочия Торага Жогорку Кенеша.

22 февраля 2012 г. – председатель комитета ЖК по бюджету и финансам.

Ноябрь 2013 г. - был задержан и водворен в СИЗО ГКНБ по обвинению в коррупции в бытность председателем Социального фонда и Налоговой службы. А также в злоупотреблении должностным положением в бытность спикером Жогорку Кенеша.

Август 2014 г. - Первомайский районный суд изменил ему меру пресечения на домашний арест. Также Келдибекову разрешено было выехать за границу для прохождения лечения.

Ноябрь 2015 г. - Первомайский районный суд Бишкека признал Келдибекова виновным по статье 304 УК КР "Злоупотребление должностным положением" и назначил штраф в размере 3 миллионов сомов за создание спецпредставительства Жогорку Кенеша в Москве. В то же время он вынес оправдательный приговор по статье "Коррупция".

Март 2016 г. – Бишкекский городской суд оставил решение первой инстанции в силе, увеличив штраф до 10 миллионов сомов.

Октябрь 2016 г. – Верховный суд поддержал решение горсуда;

Сентябрь 2017 г. – подал заявление в ЦИК КР для участия в президентских выборах, но из-за наличия судимости Центризбирком отказал ему в регистрации.

Декабрь 2018 г. - подал в суд на экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева за оскорбление чести и достоинства. Также политик подал в суд на издания Kyrgyztoday.kg и "Азия Ньюс".

Март 2019 г. – Октябрьский районный суд Бишкека обязал экс-президента Атамбаева выплатить Келдибекову 300 тысяч сомов.

Дополнительная информация:

Президент Федерации тяжелой атлетики КР

Государственный советник 2 класса

Полковник таможенной службы

Генерал-лейтенант

Заслуженный экономист КР

Кандидат экономических наук.

Награжден медалью "Данк".

Награжден орденом содружества.

Женат, имеет 4 детей.


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URL: https://www.vb.kg/378074
Теги:
Ахматбек Келдибеков, Кыргызстан
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