Депутат СДПК, напавший с ножом на мужчину, явился в милицию с повинной

Депутат Токмакского горкенеша от фракции СДПК Тынай Жансейитов, который ранее был объявлен в розыск, задержан сотрудниками Чуйского ГУВД. Об этом редакции VB.KG подтвердила заместитель начальника пресс-службы МВД Карима Аманкулова. По ее словам, подозреваемый сам явился с повинной.

- В настоящий момент он задержан для выяснения всех обстоятельств, - пояснила она.

Напомним, 25 августа 2018 года депутат Токмакского кенеша Тынай Жансеийитов во время ссоры с односельчанином ударил его ножом. В результате нанесенных ранений пострадавший попал в больницу, ему была сделана операция. Заявление на обидчика он писать не стал. Однако дело по статье "Покушение на убийство" в милиции завели по факту.

Позже подозреваемый скрылся и был объявлен в розыск.