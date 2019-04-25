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Депутат СДПК, напавший с ножом на мужчину, явился в милицию с повинной

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- Бакыт Стамов
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Депутат Токмакского горкенеша от фракции СДПК Тынай Жансейитов, который ранее был объявлен в розыск, задержан сотрудниками Чуйского ГУВД. Об этом редакции VB.KG подтвердила заместитель начальника пресс-службы МВД Карима Аманкулова. По ее словам, подозреваемый сам явился с повинной.

- В настоящий момент он задержан для выяснения всех обстоятельств, - пояснила она.

Напомним, 25 августа 2018 года депутат Токмакского кенеша Тынай Жансеийитов во время ссоры с односельчанином ударил его ножом. В результате нанесенных ранений пострадавший попал в больницу, ему была сделана операция. Заявление на обидчика он писать не стал. Однако дело по статье "Покушение на убийство" в милиции завели по факту.

Позже подозреваемый скрылся и был объявлен в розыск.


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URL: https://www.vb.kg/378076
Теги:
задержание, розыск, Токмак, Чуйская область, драка, Кыргызстан, уголовное дело, арестован депутат, МВД
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