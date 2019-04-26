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Атамбаева хотят привлечь к ответственности за лицензию на уран

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- Бакыт Стамов
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Участники сегодняшнего митинга против добычи урана в Бишкеке требуют привлечь к ответственности всех лиц, выдававших лицензии компании на геологоразведку урановых месторождении. В том числе и экс-президента Алмазбека Атамбаева. Об этом редакции VB.KG заявила одна из организаторов этого мероприятия и экс-директор Государственного центра судебных экспертиз Толкун Бекбулатова.

По ее словам, были нарушены все нормы, начиная от Конституции, заканчивая постановлениями правительства как при выдаче разрешительных документов, так и по сегодняшней ситуации, когда уже, по некоторым данным, началась разработка уранового месторождения.

- Напрямую задеты интересы национальной безопасности и всех граждан Кыргызстана. Мы организовали здесь сбор подписей и обращение к президенту, депутатам, главе правительства, генпрокурору и председателю ГКНБ, чтобы была дана правовая оценка по действиям и бездействиям госорганов при выдаче лицензии и освоении уранового месторождения. Это касается и экс-президента Атамбаева, в бытность которого и происходили все эти безобразия. Перед законом все равны, и должностные преступления не имеют сроков давности. Это беспрецедентый случай, когда посягнули на самое святое – на наш Иссык-Куль, - сказала она.

В то же время митингующие требуют привлечь саму компанию "ЮрАзия", которая и получила лицензию на разведку уранового месторождения.

- Возможно эта компания ограничится административной ответственностью, но это, конечно, на усмотрение правоохранительных органов, - добавила она.

Примечательно, что на этом митинге против добычи урана, который проходил на площади Ала-Тоо, присутствовали и некоторые члены политсовета той СДПК, лидером которой является экс-президент Алмазбек Атамбаев.

Напомним, ранее в парламенте премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев пояснил, кто именно из чиновников выдавал лицензию "ЮрАзия".

По его словам, компания получила лицензию в 2010 году, а в 2011 продлила его.

"Подписывал министр природных ресурсов Кайрат Жумалиев. Второй подписавший - министр природных ресурсов Замир Эсенаманов. В 2012 год лицензионное соглашение подписал глава Госагентства по геологии и минеральным ресурсам Ишимбай Чунуев. А в 2014 лицензию продлил уже Дуйшенбек Зилалиев", - пояснил глава правительства.


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URL: https://www.vb.kg/378088
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Ишимбай Чунуев, Мухамметкалый Абулгазиев, Дуйшенбек Зилалиев, Генеральная прокуратура, Госгеологоагентство, горнодобывающий сектор, митинг, Бишкек, Кыргызстан, площадь Ала-Тоо, Толкун Бекбулатова
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