Родной дядя привязал мальчика к машине и протащил его по дороге

Родители вынуждены оставлять детей и уезжать на заработки за границу. И все из-за коррумпированной власти. Если бы взять имущество всех высокопоставленных чиновников, налоговиков и таможенников - этих денег хватит, чтобы построить фабрики, заводы и обеспечить работой людей, которые вынуждены уезжать на заработки в другие страны.
Смотрите, вот есть власть, которая должна бороться с коррупцией. Но почему-то на баснословные богатства тех же таможенников власть смотрит сквозь пальцы ! Почему ? Прихожу к выводу, что наша власть полностью коррумпирована, потому что в ином случае зажравшиеся таможенники и налоговики попросту сидели бы в тюрьме, а их имущество было бы конфисковано. Но этого по "странной причине" не происходит.