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Родной дядя привязал мальчика к машине и протащил его по дороге

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- Оксана Гут
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В Бишкеке дядя в целях воспитания привязал 9-летнего племянника к своей машине и протащил его по дороге несколько метров. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе ГУВД столицы.

27 апреля примерно в 8 часов поступило сообщение в УВД Первомайского района Бишкека о том, что в жилмассиве "Алтын Казык" мужчина избивает ребенка.

На место сразу выехала следственно-оперативная группа. По приезду было установлено, что в одном из частных домов жилмассива мальчика Ж.К. 2010 года рождения избил собственный дядя Б.С. 1986 года рождения. Более того, родственник привязал ребенка веревкой к автомашине марки "БМВ" и протащил несколько метров.

Мальчика госпитализировали в 3-ю детскую больницу. У него практически все тело в гематомах, состояние удовлетворительное.

Б.С. задержан, назначены все необходимые экспертизы. В настоящее время проводятся следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств происшествия. Данный факт зарегистрирован в ЕРПП, начато досудебное производство по статье 266 (Хулиганство) УК КР.

По предварительным данным, мама Ж.К. находится в России на заработках, отца нет. Мальчик был оставлен на воспитание родственникам.

Таким изощренным способом дядя наказал племянника в воспитательных целях. Накануне у бабушки пропала некоторая сумма денег, родственники обвинили мальчика.


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URL: https://www.vb.kg/378126
Теги:
ГУВД, трудовая миграция, уголовная ответственность, хулиганство, Бишкек, Кыргызстан, избил ребенка, следствие
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Комментарии
Читатель Вечерки
30.04.2019, 11:15

Родители вынуждены оставлять детей и уезжать на заработки за границу. И все из-за коррумпированной власти. Если бы взять имущество всех высокопоставленных чиновников, налоговиков и таможенников - этих денег хватит, чтобы построить фабрики, заводы и обеспечить работой людей, которые вынуждены уезжать на заработки в другие страны.

Смотрите, вот есть власть, которая должна бороться с коррупцией. Но почему-то на баснословные богатства тех же таможенников власть смотрит сквозь пальцы ! Почему ? Прихожу к выводу, что наша власть полностью коррумпирована, потому что в ином случае зажравшиеся таможенники и налоговики попросту сидели бы в тюрьме, а их имущество было бы конфисковано. Но этого по "странной причине" не происходит.

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Просто читатель
30.04.2019, 11:29

Уродство общества налицо! 

Ребенок же не виноват, что у него нет отца, что мать скорее всего вынуждена работать где-то в России,чтобы более или менее обеспечить ему будущее, он же не виноват, что воспитывается у дяди-урода, который возможно не только избивал его...

Обращение к родителям-мигрантам, да не оставляйте вы своих детей своим братьям, бабушкам, дедушкам! и т.д и т.п!!! Какие бы они замечательные не были бы, они не дадут того тепла, что дают родители своим детям!!! Не воспитают их так, как надо!!! Пусть даже в худших условиях, но пусть ребенок будет с мамой и папой, а еще лучше, если родители осознанно рожают детей, и заботятся об их будущем заранее!!!

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Mark Kasmakunov
30.04.2019, 12:22
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Я не знаю что даже сказать. Это ужасно

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Бишкекчанин
30.04.2019, 12:39

Дорогие читатели! Наше общество планомерно, но точно деградирует. Родной дядя, взрослый мужчина оказывает физическое насилие в отношении малолетнего племянника. Надо этого горе родственника призвать к ответу, вплоть до физического воздействия, чтобы он никогда больше на детей руку не поднимал! Мне больше интересует психологическое состояние ребенка, травма на всю жизнь, наверняка больше взрослым он доверять не будет, будет зол на весь мир, жалко мальчика! Не рожайте коли не можете обеспечить ребенка, возможно это жестоко, но лучше так чем вот так, когда над ребенком просто измываются! Посмотрите на него на теле живого места нет, аж плакать хочется! Что за люди пошли, такие жестокие, опомнитесь!!!

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Хайпанем Дружконечко
30.04.2019, 12:44
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Комментариев: 1

Орки в Мордоре  и то     человечнее   относятся к своим   оркчатам    

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