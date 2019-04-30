Родной дядя привязал мальчика к машине и протащил его по дороге

В Бишкеке дядя в целях воспитания привязал 9-летнего племянника к своей машине и протащил его по дороге несколько метров. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе ГУВД столицы.

27 апреля примерно в 8 часов поступило сообщение в УВД Первомайского района Бишкека о том, что в жилмассиве "Алтын Казык" мужчина избивает ребенка.

На место сразу выехала следственно-оперативная группа. По приезду было установлено, что в одном из частных домов жилмассива мальчика Ж.К. 2010 года рождения избил собственный дядя Б.С. 1986 года рождения. Более того, родственник привязал ребенка веревкой к автомашине марки "БМВ" и протащил несколько метров.

Мальчика госпитализировали в 3-ю детскую больницу. У него практически все тело в гематомах, состояние удовлетворительное.

Б.С. задержан, назначены все необходимые экспертизы. В настоящее время проводятся следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств происшествия. Данный факт зарегистрирован в ЕРПП, начато досудебное производство по статье 266 (Хулиганство) УК КР.

По предварительным данным, мама Ж.К. находится в России на заработках, отца нет. Мальчик был оставлен на воспитание родственникам.

Таким изощренным способом дядя наказал племянника в воспитательных целях. Накануне у бабушки пропала некоторая сумма денег, родственники обвинили мальчика.