Погода
$ 69.78 - 69.91
€ 77.80 - 78.67

У кыргызов будет новая история?

198  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

"В результате исследований китайских летописей и архивных документов учеными Института исторических исследований Академии общественных наук Китайской Народной Республики найдены материалы о китайском правителе, который жил в период с 1050 по 980 годы до нашей эры и оставил в своих хрониках информацию о кыргызах", - заявил председатель общественного фонда "Мурас" при Аппарате Президента КР Кыяс Молдокасымов.

Как он отметил, в рамках рабочего визита Президента Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова в Китай, об этой новости во время встречи рассказали заместитель директора Исторического исследовательского института общественной академии наук Китая Тянь Бо и директор Центра Евразийских исследований этого же института, профессор Ли Цзиньсю.

Как сообщила профессор Ли Цзиньсю, известный китайский историк Ю Тайшан в своих недавних исследованиях обнаружил, что название "кыргыз" присутствует в материалах, которые отнесены к 10 веку до нашей эры.

"В данное время идут работы по двум направлениям - это сбор материалов о кыргызах историками Японии, Кореи, Китая и стран Европы и изучение китайских летописей в музеях, библиотеках и архивах Китая. В данное время документы изучаются, информация собирается воедино", - сказала Ли Цзиньсю.

Она отметила, что начались комплексные работы по совместному исследованию китайских летописей кыргызской истории, китайские ученые в июне текущего года прибудут в Кыргызстан и поделятся новой информацией.

Кыяс Молдокасымов подчеркнул, что если до этого первые упоминания о кыргызах в период до 201 года до нашей эры были опубликованы в труде "Ши цзи" историка Сыма Цяня, то теперь через официальные летописи Китая, история кыргызов передвигается еще на 8 веков назад.

"Это большая новость и радостное событие для истории кыргызов", - заявил Кыяс Молдокасымов.

Кроме того, как он отметил, по результатам исследований летописей, китайскими учеными найден документ из 2800 страниц, относящийся к эре Манчжу и добавил, что при переводе этих документов на современный китайский язык, возможны новые открытия.

Напомним, вопрос сотрудничества между Кыргызстаном и Китаем, касающийся совместного исследования архивных документов, был обсужден соответствующими министерствами двух стран в рамках госвизита Президента КР в КНР в июне 2018 года.

В августе того же года Сооронбай Жээнбеков в Бишкеке встретился с этой же группой ученых Китая.

Тогда были обсуждены вопросы сбора и перевода архивных документов, касающихся истории кыргызского народа. Глава государства поручил фонду "Мурас" продолжать сотрудничество с китайской стороной для проведения исследований источников, касающихся кыргызского народа.

Кыяс Молдокасымов в январе 2019 года посетил Пекин и встретился с директором Исторического исследовательского института КНР, профессором Бу Сяньчунь, с которым было подписано соглашение о взаимном сотрудничестве.

В результате в течение короткого времени китайские учёные обнаружили немало соответствующих документов.

Они рассказали об этом во время встречи с Президентом Кыргызской Республики.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/378142
Теги:
Китай, музей, наука, президент, Кыргызстан, Сооронбай Жээнбеков
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  