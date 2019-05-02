У кыргызов будет новая история?

"В результате исследований китайских летописей и архивных документов учеными Института исторических исследований Академии общественных наук Китайской Народной Республики найдены материалы о китайском правителе, который жил в период с 1050 по 980 годы до нашей эры и оставил в своих хрониках информацию о кыргызах", - заявил председатель общественного фонда "Мурас" при Аппарате Президента КР Кыяс Молдокасымов.

Как он отметил, в рамках рабочего визита Президента Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова в Китай, об этой новости во время встречи рассказали заместитель директора Исторического исследовательского института общественной академии наук Китая Тянь Бо и директор Центра Евразийских исследований этого же института, профессор Ли Цзиньсю.

Как сообщила профессор Ли Цзиньсю, известный китайский историк Ю Тайшан в своих недавних исследованиях обнаружил, что название "кыргыз" присутствует в материалах, которые отнесены к 10 веку до нашей эры.

"В данное время идут работы по двум направлениям - это сбор материалов о кыргызах историками Японии, Кореи, Китая и стран Европы и изучение китайских летописей в музеях, библиотеках и архивах Китая. В данное время документы изучаются, информация собирается воедино", - сказала Ли Цзиньсю.

Она отметила, что начались комплексные работы по совместному исследованию китайских летописей кыргызской истории, китайские ученые в июне текущего года прибудут в Кыргызстан и поделятся новой информацией.

Кыяс Молдокасымов подчеркнул, что если до этого первые упоминания о кыргызах в период до 201 года до нашей эры были опубликованы в труде "Ши цзи" историка Сыма Цяня, то теперь через официальные летописи Китая, история кыргызов передвигается еще на 8 веков назад.

"Это большая новость и радостное событие для истории кыргызов", - заявил Кыяс Молдокасымов.

Кроме того, как он отметил, по результатам исследований летописей, китайскими учеными найден документ из 2800 страниц, относящийся к эре Манчжу и добавил, что при переводе этих документов на современный китайский язык, возможны новые открытия.

Напомним, вопрос сотрудничества между Кыргызстаном и Китаем, касающийся совместного исследования архивных документов, был обсужден соответствующими министерствами двух стран в рамках госвизита Президента КР в КНР в июне 2018 года.

В августе того же года Сооронбай Жээнбеков в Бишкеке встретился с этой же группой ученых Китая.

Тогда были обсуждены вопросы сбора и перевода архивных документов, касающихся истории кыргызского народа. Глава государства поручил фонду "Мурас" продолжать сотрудничество с китайской стороной для проведения исследований источников, касающихся кыргызского народа.

Кыяс Молдокасымов в январе 2019 года посетил Пекин и встретился с директором Исторического исследовательского института КНР, профессором Бу Сяньчунь, с которым было подписано соглашение о взаимном сотрудничестве.

В результате в течение короткого времени китайские учёные обнаружили немало соответствующих документов.

Они рассказали об этом во время встречи с Президентом Кыргызской Республики.