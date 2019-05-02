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"Золотая" школа в Новопавловке может остаться без учителей

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- Оксана Гут
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Учителя Учебно-образовательного комплекса-лицея № 1 им.Ч. Айтматова в Новопавловке не выдерживают давления и готовы массово увольняться. Об этом сегодня, 2 мая, на пресс-конференции сообщила член профсоюза школы Кымбат Кутчубекова.

Она рассказала, что последний месяц в школу приходят не только родители учеников, но и какие-то посторонние лица. Они устраивают скандалы, срывают уроки.

- Второго апреля в митинге возле школы участвовали нетрезвые мужчины, они выкрикивали нецензурные ругательства, и все это слышали дети. Учителей постоянно провоцируют неизвестные. Они (учителя - ред.) не выдерживают такого психологического давления, появляются проблемы со здоровьем. Одному педагогу стало плохо с сердцем, директор легла в больницу. Но к ней и туда врывались люди. Учителя уже готовы массово написать заявление об увольнении, - заявила Кутчубекова.

Напомним, уже месяц продолжаются скандалы вокруг Новопавловской школы №1. Родители якобы недовольные суммой ежемесячных сборов в фонд учреждения, и даже провели митинг. После чего прокуратура начала проверку рационального расходования средств, выданных государством, в лицее. В связи с чем директор лицея Диляра Абдуллаева была временно отстранена от должности.

К слову, на видео, которое появилось в сети, постоянно звучали провокационные лозунги, в т.ч. и националистического характера.

По данным МОиН КР, в УОКЛ №1 обучается 4 500 детей. В самой школе сообщили, что 1 300 учеников по различным обстоятельствам были освобождены от уплаты сборов в фонд школы. Сумма выплат колеблется от 500 до 700 сомов в месяц с человека. Что в год составляет около 20 млн сомов.

Недавно в Сети появились фотографии этой, получившей скандальную известной, школы. Запечатленные актовый зал, коридор и другое потрясли пользователей Интернета своей роскошью, кое-где граничащей, как отметили юзеры, с вычурностью.

- Новая мебель, в одном только помещении 4 кондиционера, евроремонт. Вы посмотрите на коридоры этой школы… В каждом классе интерактивные доски, вайфай (свободный доступ к интернету по всей школе), ноутбук у каждого учителя. Окна и двери везде пластиковые, новые. 3 компьютерных класса, где десятки новой техники. К примеру, на уроке биологии у учащихся есть все необходимое оборудование (микроскопы, макеты и тд.), которое, кстати, стоит немалых денег. И все это за счет фонда, куда ежемесячно родители платят по 500 сомов, - написала автор фото.

Отметим, ранее в Минобразовании и науки КР VB.KG сообщали, что фонд помощи школе был создан родителями учеников, все сборы добровольные и подлежат отчету.


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URL: https://www.vb.kg/378150
Теги:
Министерство образования, прокуратура, митинг, поборы, увольнение, Чуйская область, школа, Кыргызстан, деньги
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