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Мама мальчика, избитого родственником, заберет его в Москву

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- Оксана Гут
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2 мая утром мама мальчика, которого родной дядя протащил на веревке за автомобилем, прилетела из России. Об этом сообщает пресс-служба аппарта Омбудсмена КР.

У женщины уже состоялась встреча со следователем Первомайского РОВД и заместителем Акыйкатчы Ерланом Алимбаевым.

Сотрудники аппарата Омбудсмена посоветовали матери после выписки из больницы жить со своим сыном отдельно от родственников, чтобы мальчик был защищен от любого воздействия, влияния и психологического давления со стороны его 32-летнего дяди Б.С.

Мама 9-летнего Ж.К., как оказалось, имеет педагогическое образование и работает в Москве репетитором английского языка. Женщина заверила правозащитников в том, что, как только начнутся летние каникулы, она заберет своего сына в Москву. С ее слов, там есть все условия для его содержания.

Отмечается, что сотрудники института Омбудсмена КР продолжают мониторинг ситуации, когда родной дядя протащил на веревке за автомобилем 9-летнего племянника.

Заместитель Акыйкатчы Ерлан Алимбаев отметил, что дети трудовых мигрантов очень часто сталкиваются со множеством проблем, которых нет у тех, кто воспитывается собственными родителями. И ситуация применения к несовершеннолетним физического или сексуального насилия – одна из самых острых.

- В 2017 году институт Омбудсмена проводил исследование на тему насилия как в отношении детей из благополучных семей, так и в отношении детей трудовых мигрантов. Его результаты заставили нас, сотрудников аппарата Акыйкатчы, всерьез обеспокоиться, поскольку чаще всего при возникновении подобных ситуаций родственники пострадавших детей и родственники людей, применивших то или иное насилие к ребенку, приходят к мировому соглашению, и насильник остается безнаказанным. О случившемся с вашим сыном (обращается к матери Ж.К. – ред.) уже весь мир знает, дело должно дойти до судебного разбирательства, и это должно послужить уроком для других, - подчеркнул Алимбаев.

И, как сообщает на своей странице в Соцсетях Общественный Фонд "Лига Защитников Прав Ребенка", мама мальчика уже встретилась с ним в больнице.

- Ребёнок безмерно рад! У мамы большая просьба, пока она не может давать интервью. Трое суток не спала. Всю необходимую информацию она уже предоставила правоохранительным органам, Омбудсмену и Соцзащите. Сейчас в ближайшее время она планирует заниматься только уходом за ребёнком, - отметили в ОФ.


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URL: https://www.vb.kg/378157
Теги:
избиение, омбудсмен, права человека, семейное насилие, суд, трудовая миграция, уголовная ответственность, Бишкек, Кыргызстан, избил ребенка
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Комментарии
ainura bekjanova
02.05.2019, 15:26
Карма: +41
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 70
Минусов: 29
Комментариев: 58

Пусть у мальчика всё будет хорошо, и мама всегда рядом будет!

+1
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