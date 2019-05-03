Осужденным Текебаеву и Чотонову вернут ранее конфискованное имущество

На сегодняшнем судебном заседании ходатайства о пересмотре уголовного дела в отношении Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова по новым обстоятельствам удовлетворено. Об этом заявляет пресс-служба Верховного суда КР.

В ведомстве отмечают, что решение принято на основании заявления самого Текебаева и его адвокатов Джаныбекова Э. и Осмонбаева Б. и представления начальника ИК №47 А.Мамбетова в отношении Текебаева и начальника ИК №27 ГСИН Н.Сатыбалдиева.

- Сегодня коллегия Верховного суда рассматривала заявления о пересмотре дела по новым обстоятельствам. Ими являются введенные 1 января 2019 года новые Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. И они были удовлетворены, - пояснили в ВС КР.

От редакции отметим, адвокаты осужденных сегодня на процессе просили пересмотреть дело по вновь открывшимся обстоятельствам, коими, по их заверениям, являются пять неопровержимых доказательств невиновности Текебаева и Чотонова. При этом направить дело вновь в первую инстанцию для рассмотрения по существу. Но процедура рассмотрения заявления о пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам - иная, говорят в пресс-службе ВС КР.

Потому решение Верховного суда было принято исходя из новых, а не вновь открывшихся обстоятельств. Так приговор Первомайского райсуда Бишкека от 16 августа, приговор Бишкекского городского суда от 2 октября 2017 года и постановление Верховного суда КР от 21 ноября 2017 года в отношении Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова приведены в соответствие требования нового УК КР.

Теперь преступные деяния Текебаева и Чотонова квалифицированы по ст. 319 ч.1 УК КР (нового УК КР в редакции 2017 года). Из резолютивной части приговоров исключено применение в отношении осужденных наказание в виде конфискации имущества. В остальной части судебные акты оставлены без изменения.

То есть срок лишения свободы остался прежним, а вот имущество, ранее конфискованное по решению суда (у Текебаева это, как выяснилось, земельный участок и машина "Волга") должны вернуть.

Пресс-служба ВС КР напоминает, что приговором Первомайского районного суда Бишкека от 16 августа 2017 года Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов были признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ст. 303 ч.1 УК КР и им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет.

Приговором Бишкекского городского суда от 2 октября 2017 года судебный акт Первомайского районного суда Бишкека оставлен без изменения.

В свою очередь Верховный суд Кыргызской Республики 21 ноября 2017 года вынес постановление, где приговоры судов двух инстанций в части определения вины и назначения наказания были оставлены в силе.