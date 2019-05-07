Война за маршрутку. Кто поможет?

В редакцию VB.KG пришло сообщение от жителей жилмассива Рухий Мурас. Они просят у мэрии Бишкека обеспечить их дополнительным общественным транспортом.

- Здравствуйте, уважаемая редакция "Вечерний Бишкек"! Очень надеемся, что нашу просьбу вы донесете до нашего мэра... Мы не знаем, к кому и как обратиться за помощью. Вот у нас новые автобусы в Бишкеке, но нет ни одного, который ездил бы с конечной по маршруту № 102. По направлению Рухий Мурас - Горького - Карла Маркса - Ахунбаева и дальше. Утром почти всегда война в маршрутке. Многие дети и студенты ездят с пересадкой из 4-х остановок. По дороге есть школы, вузы, народу много, еле добираемся, и то часто опаздываем. Ну когда нам дадут автобус по этой линии? Кто нас услышит? Помогите пожалуйста! – пишут читатели.