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Война за маршрутку. Кто поможет?

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- Оксана Гут
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В редакцию VB.KG пришло сообщение от жителей жилмассива Рухий Мурас. Они просят у мэрии Бишкека обеспечить их дополнительным общественным транспортом.

- Здравствуйте, уважаемая редакция "Вечерний Бишкек"! Очень надеемся, что нашу просьбу вы донесете до нашего мэра... Мы не знаем, к кому и как обратиться за помощью. Вот у нас новые автобусы в Бишкеке, но нет ни одного, который ездил бы с конечной по маршруту № 102. По направлению Рухий Мурас - Горького - Карла Маркса - Ахунбаева и дальше. Утром почти всегда война в маршрутке. Многие дети и студенты ездят с пересадкой из 4-х остановок. По дороге есть школы, вузы, народу много, еле добираемся, и то часто опаздываем. Ну когда нам дадут автобус по этой линии? Кто нас услышит? Помогите пожалуйста! – пишут читатели.


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URL: https://www.vb.kg/378213
Теги:
Азиз Суракматов, мэрия, Бишкек, Кыргызстан, мэр, общественный транспорт, автобусная остановка
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Комментарии
Гражданин
07.05.2019, 09:26

Наверно маршруточники не дадут запустить автобусы так как это им будут конкуренты. У них тоже есть крыша

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кыргыз
07.05.2019, 10:37

Народ как будто не знаете, надо обратится мерию кто планирует маршруты  тут не забудьте конвертик вручить и посмотрите Ваше обращение исполнится.  

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