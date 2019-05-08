Кодуранова Асель Союзбековна

Родилась 13 января 1971 года в городе Фрунзе. В 2012 году окончила с отличием Кыргызскую государственную юридическую академию по специальности "юрист".
Трудовая деятельность:
1988 г. - статист сектора учета комитета комсомола Фрунзенского политехнического института.
1991-1993 г.г. - заведующая сектором учета Первомайского РК ЛКСМ Киргизии
1994-2009 г.г. - заведующая организационным отделом аппарата Социал-демократической партии Кыргызстана, заместитель председателя СДПК по оргработе
2009-2010 г.г. - депутат Жогорку Кенеша IV созыва от СДПК
2010 г. - ответственный секретарь Комиссии по государственным наградам аппарата Временного правительства Кыргызстана
2011-2012 г.г. - член совета директоров ОАО "Кыргызтелеком"
2012-2015 г.г. - ответственный секретарь Комиссии по государственным наградам при президенте Кыргызстана.
2015 г. - депутат Жогорку Кенеша VI созыва от СДПК.
1 ноября 2017 г. - избрана вице-спикером Жогорку Кенеша.
20 декабря 2018 г. - снята с должности вице-спикера ЖК.
Дополнительная информация:
Является супругой парапсихолога и ясновидящего Мелиса Карыбекова
Воспитывают троих детей.