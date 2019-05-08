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Кодуранова Асель Союзбековна

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- Бакыт Стамов
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Родилась 13 января 1971 года в городе Фрунзе. В 2012 году окончила с отличием Кыргызскую государственную юридическую академию по специальности "юрист".

Трудовая деятельность:

1988 г. - статист сектора учета комитета комсомола Фрунзенского политехнического института.

1991-1993 г.г. - заведующая сектором учета Первомайского РК ЛКСМ Киргизии

1994-2009 г.г. - заведующая организационным отделом аппарата Социал-демократической партии Кыргызстана, заместитель председателя СДПК по оргработе

2009-2010 г.г. - депутат Жогорку Кенеша IV созыва от СДПК

2010 г. - ответственный секретарь Комиссии по государственным наградам аппарата Временного правительства Кыргызстана

2011-2012 г.г. - член совета директоров ОАО "Кыргызтелеком"

2012-2015 г.г. - ответственный секретарь Комиссии по государственным наградам при президенте Кыргызстана.

2015 г. - депутат Жогорку Кенеша VI созыва от СДПК.

1 ноября 2017 г. - избрана вице-спикером Жогорку Кенеша.

20 декабря 2018 г. - снята с должности вице-спикера ЖК.

Дополнительная информация:

Является супругой парапсихолога и ясновидящего Мелиса Карыбекова

Воспитывают троих детей.


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URL: https://www.vb.kg/378249
Теги:
СДПК, Асель Кодуранова, Кыргызстан
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