Навсегда запретив добычу урана, Кыргызстан вернется в каменный век

Сегодня, 7 мая, в Жогорку Кенеше проходят общественные слушания законопроекта "О введении моратория на лицензирование деятельности, связанной с правом пользования недрами для геолого-поисковых, геологоразведочных работ и разработки урановых месторождений в КР". Иными словами, инициаторы закона, опираясь на недовольство народа, предлагают запретить "навечно" разработку урана в Кыргызстане.

Как заявил один из инициаторов депутат Жогорку Кенеша Канат Керезбеков, у государства есть суверенное право установить такой мораторий.

- Законопроект полностью соответствует Конституции страны, Гражданскому кодексу и закону "О недрах". В нем все кратко, четко и ясно, чтобы не было никаких лишних толкований. Мы избегаем возможность продления лицензий на поиск и разведку урана, - подчеркнул Керезбеков.

Внести изменения в "идеальный" законопроект предложил доктор технических наук, профессор Кушбакали Тажибаев.

Он высказался против того, чтобы Кыргызстан отказывался от разработки урана навсегда, предложив установить мораторий на 50 лет.

- Уран и торий – это стратегическое, энергетическое сырье. 1 килограмм урана энергетически заменяет 3 тысячи тонн каменного угля. Если в законе не указать срок запрета, то Кыргызстан вернется в каменный век, где ничего не нужно кроме каменного орудия. Через определенное время будет разработана экологически чистая технология использования ядерной энергии. Работающие в развитых странах наши кадры возвратятся на родину с капиталом и интеллектуальным потенциалом, и будут безопасно осваивать неисчерпаемую энергию урана и тория, - пояснил Тажибаев.

Кроме того, отметил он, зачастую рядом с месторождениями урана залегают большие запасы ценных металлов и редкоземельных элементов, которые намного дороже золота.

Доктор технических наук подчеркнул, что добавил бы в закон абзац о защите прав инвесторов. Ведь запрет добычи урана, и отмена действия ранее выданных лицензий неизбежно сулит Кыргызстану судебные разбирательства.

- Инвесторы, получившие лицензию на разведку урана и тория по закону "О недрах" получили разрешение на их добычу. Они работали, вкладывали немалые средства в надежде на это. Любой закон призван обеспечить справедливость, если мы живем в цивилизованном государстве. Поэтому, чтобы избежать дальнейших судебных разбирательств, связанных с новым законом, предлагаю компенсировать затраты инвесторов за счет выдачи лицензий без аукциона на другие виды полезных ископаемых, - заявил профессор.

Стоит отметить, что предлагаемые профессором поправки уже, судя по реакции присутствующих, не вызывают одобрения. А на слушаниях, напомним, присутствуют не только депутаты парламента и чиновники профильных ведомств, но и представители НПО, экологи и активисты Иссык-Кульской области. Но никто из последних не является экспертов в горнодобывающей отрасли.

Для справки заместитель председателя Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Карыбек Ибраев сообщил, что на сегодня инвесторам выдано 17 лицензий на поиск и разведку урановых месторождений, восемь из них исключительно на уран. В частности, в Иссык-Кульской, Чуйской и Баткенской областях.

При этом, отметил чиновник, что в Кыргызстане нет крупных месторождений урана.

- Есть два средних– Сары-Джазская площадь и Кызыл-Омпольская россыпь (из-за разработки которой и начались митинги – ред.). На первой порядка 8 тыс. тонн урана, а на второй - около 13 тыс. тонн, - сообщил Ибраев.