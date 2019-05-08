Убийство по заказу. Каждый год в стране устраняют 25 тысяч бродячих собак

Ежегодно в Кыргызстане убивают 25 тысяч бродячих животных, и в ближайшее время Кыргызстан не намерен отказываться от этой практики. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил директор Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности Калысбек Жумаканов.

- Ветеринарную службу критикуют за то, что вместо того, чтобы защищать животных, мы поддерживаем их убийство. Ежегодно отстреливают 25 тысяч бродячих собак, и мы понимаем, что обвинения оправданы, но у нас нет другого выхода, - сказал Калысбек Жумаканов.

Чиновник объяснил, что в Кыргызстане сохраняется высокая заболеваемость эхинококкозом и альвеококкозом. Эти заболевания передаются к человеку от домашних животных.

- Одно время врачи били тревогу и просили взять ситуацию под контроль. Поэтому пока Кыргызстан не может отказаться от практики отстрела бродячих животных. На стерилизацию собак у нас нет финансирования, - добавил Калысбек Жумаканов.

Он рассказал, что в Бишкеке действует два частных приюта, где стерилизуют бродячих животных. Также операции проводятся в Аграрном университете и в КТУ "Манас". Государство им никакой помощи не оказывает.

Директор ветеринарной инспекции рассказал, что ведомство обращалось к международным донорам с просьбой помочь решить эту проблему, однако пока никто не согласился выделить деньги.

От редакции отметим, что отстрел, который защищает чиновник, производится, как правило, неизвестными лицами без каких-либо разрешительных документов. Обычно уличных животных отстреливают утром или днем - зачастую на глазах у детей. Под отстрел нередко попадают и домашние питомцы, оказавшиеся в зоне видимости "государственных убийц".

На фото - жертва одного из отстрелов, которую пытаются спасти ветеринары.