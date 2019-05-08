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Избили своего? Сотрудник РОВД впал в кому после посиделок с коллегами

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- Екатерина Улитина
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После трех месяцев, проведенных в состоянии комы, милиционер пришел в себя и указал на человека, который избил его железной дубинкой до полусмерти. К преступлению оказались причастны его коллеги. Акт судебного заседания опубликован на сайте Верховного суда.

Преступление было совершено 5 октября 2017 года. В одном из бишкекских кафе отдыхала компания молодых людей: три сотрудника Ленинского РОВД К.У. уулу, Э.Т., У.Т. уулу, некий безработный Б.Ж. и две девушки. Дело было за полночь, когда между Б.Ж. и Э.Т. произошла ссора из-за долга последнего. Мужчины вышли поговорить на улицу. За ними вышел еще один приятель - К.У. уулу. Судя по всему, разговор не клеился. Б.Ж. пошел в машину и взял металлический предмет, похожий на дубинку, которым стал избивать должника по голове. В своих показаниях Э.Т. рассказал, что почувствовал, что сзади кто-то ударил его кулаком по голове. После этого он упал.

Но на этом избиение не закончилось. Б.Ж. посадил избитого Э.Т. в машину и отвез на пересечение проспекта Чуй и бульвара Молодой Гвардии. Там вытащил его из авто и продолжил наносить удары, до тех пор, пока потерпевший не потерял сознание.

Надо сказать, что на месте преступления находился еще один милиционер - У.Т. уулу. Правда, звонить в "Скорую", а тем более в милицию он не стал. Вместо этого вызвал друга Э.Т. и попросил забрать избитого приятеля. Тот повез его не в больницу, а домой, через весь город в южные микрорайоны. Только потом потерпевшего госпитализировали в реанимацию Национального госпиталя.

Впрочем, врачи в своем заключении написали, что даже если бы милиционера доставили в больницу раньше, последствия все равно были бы тяжелыми. У потерпевшего диагностированы ушиб головного мозга тяжелой степени, геморрагические ушибы с разможжением лобных долей височных долей головного мозга с обеих сторон, отек головного мозга, субдуральная гематома в лобной и височных долях с обеих сторон, линейный переломом лобной кости слева, субарахноидальное кровоизлияние, мозговая кома и кровоподтеки.

В коматозном состоянии потерпевший находился три месяца, а придя в себя по фотографиям опознал Б.Ж., который избил его. Было возбуждено уголовное дело "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц из хулиганских побуждений".

Ленинский районный суд столицы приговорил Б.Ж. к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима. Кроме того, он должен выплатить потерпевшему моральную компенсацию в сумму 50 тысяч сомов.

Наказаны ли другие фигуранты этого дела и какие сроки они получили, в судебном акте не сказано.


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URL: https://www.vb.kg/378277
Теги:
Верховный суд, избиение, приговор, суд, Бишкек, Кыргызстан, криминал, МВД
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