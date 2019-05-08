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Младенец стал жертвой смертельного ДТП

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- Екатерина Улитина
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В результате столкновения ВАЗ 2106 и "Тойоты Ипсум" погибли три человека, в том числе младенец. Еще четыре человека и шестилетний ребенок, госпитализированы в больницу. Подробности VB.KG сообщили в УОБДД Ошской области.

Авария произошла 7 мая примерно в 16.00 на трассе Ош-Араван в селе Ачы. Водитель "Тойоты Ипсум" 1997 года рождения столкнулся с автомашиной ВАЗ 2106. В результате чего погибли водитель ВАЗ, пассажир и ребенок 2019 года, находящиеся в салоне автомашины.

Еще пять человек, в том числе шестилетний ребенок, ехавшие в автомашине Тойта были доставлены с различными травмами в больницу.


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URL: https://www.vb.kg/378281
Теги:
ДТП, Ошская область, погибшие, Кыргызстан, ГУОБДД, пострадавшие, больница, авария
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