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Что говорит ГКНБ по поводу допроса Догоева?

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- Екатерина Улитина
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Советник президента, экс-председатель Государственной регистрационной службы Дастан Догоев якобы задержан сотрудниками ГКНБ по делу об электронных паспортах. Об этом сообщают отечественные СМИ и правозащитники.

В пресс-службе ГКНБ VB.KG заявили, что Дастана Догоева не задерживали, однако от дальнейших комментариев представитель ведомства отказался.

Из собственных источников VB.KG стало известно, что Догоев находится на допросе в здании Комитета нацбезопасности. Там он будет находиться примерно до 20.00.

Напомним, Антикоррупционная служба ГКНБ проводит расследование по факту проведения тендера на закупку бланков для изготовления загранпаспортов нового образца. В этом тендере выиграла компания Garsu Pasaulis, хотя другой участник тендера предлагал выполнить заказ дешевле. В результате досудебной проверки следователи ГКНБ выявили факты, подтверждающие аффилированность чиновников с представителями победившей компанией. Были арестованы зампредседателя ГРС, статс-секретарь ведомства и директор ГП "Инфоком". Председатель ГРС была отправлена в отставку. Многие правозащитники уверены, что ГКНБ проводя расследование срывает процесс цифровизации страны и устраивает гонения на программистов.

Отметим, что сам Догоев пока никаких заявлений не сделал.


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URL: https://www.vb.kg/378286
Теги:
ГКНБ, ГРС, СМИ, Динара Ошурахунова, тендер, Кыргызстан, Дастан Догоев
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