Погода
$ 69.82 - 69.90
€ 78.15 - 78.66

Избиение двухлетней девочки. Пойдет ли бабушка под суд?

321  1
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Досудебная проверка, начатая после того, как двухлетнюю девочку в тяжелом состоянии доставили в областную больницу Джалал-Абада, переквалифицирована на статью "нанесение менее тяжкого вреда здоровью". Об этом VB.KG сообщили в УВД Джалал-Абадской области.

Отметим, сначала следователи зарегистрировали факт в Едином реестре преступлений и проступков как несчастный случай. Однако после информации и возмущения института Омбудсмена, где заявили, что в их распоряжении есть видеозапись признания бабушки, что она ударила малышку, статью переквалифицировали.

В УВД Джалал-Абадской области подчеркнули, что в зависимости от состояния потерпевшей девочки статья может быть вновь переквалифицирована на более серьезную. Пока судебно-медицинская экспертиза не готова.

Напомним, 7 мая двухлетнюю девочку доставили в областную больница Джалал-Абада на машине "Скорой". Врачи оценили ее состояние как "тяжелое" и положили в реанимационное отделение. Бабушка малышки рассказала милиционерам, что 1 мая девочка упала и ударилась головой, через неделю ей стало плохо. Сотрудники аппарата Омбудсмена завяли, что ребенок подвергался побоям и потребовали расследовать это. Мать пострадавшей девочки находится на заработках в Москве, в ближайшее время она вроде бы намерена вернуться на родину. В Кыргызстане у нее есть еще одна дочь пяти лет, которая также воспитывается в доме бабушки и дедушки.

Грозит ли что-нибудь бабушке за оставление ребенка на протяжении недели без медицинской помощи - т.е. в опасности, лжесвидетельство, а также что будет со вторым ребенком - не сообщается.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/378315
Теги:
Джалал-Абадская область, избиение, омбудсмен, уголовная ответственность, Кыргызстан, избил ребенка, уголовное дело, МВД, УВД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
Пикир
13.05.2019, 12:31

"...сначала следователи зарегистрировали факт в Едином реестре преступлений и проступков как несчастный случай."

Создается впечатление, что наша милиция, ну прям, очень милосердна к преступникам. А бабушку надо к психотерапевту, устала видимо: вначале  растила своих детей, а теперь еще и внуков приходится нянчить.

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  