Избиение двухлетней девочки. Пойдет ли бабушка под суд?

Досудебная проверка, начатая после того, как двухлетнюю девочку в тяжелом состоянии доставили в областную больницу Джалал-Абада, переквалифицирована на статью "нанесение менее тяжкого вреда здоровью". Об этом VB.KG сообщили в УВД Джалал-Абадской области.

Отметим, сначала следователи зарегистрировали факт в Едином реестре преступлений и проступков как несчастный случай. Однако после информации и возмущения института Омбудсмена, где заявили, что в их распоряжении есть видеозапись признания бабушки, что она ударила малышку, статью переквалифицировали.

В УВД Джалал-Абадской области подчеркнули, что в зависимости от состояния потерпевшей девочки статья может быть вновь переквалифицирована на более серьезную. Пока судебно-медицинская экспертиза не готова.

Напомним, 7 мая двухлетнюю девочку доставили в областную больница Джалал-Абада на машине "Скорой". Врачи оценили ее состояние как "тяжелое" и положили в реанимационное отделение. Бабушка малышки рассказала милиционерам, что 1 мая девочка упала и ударилась головой, через неделю ей стало плохо. Сотрудники аппарата Омбудсмена завяли, что ребенок подвергался побоям и потребовали расследовать это. Мать пострадавшей девочки находится на заработках в Москве, в ближайшее время она вроде бы намерена вернуться на родину. В Кыргызстане у нее есть еще одна дочь пяти лет, которая также воспитывается в доме бабушки и дедушки.

Грозит ли что-нибудь бабушке за оставление ребенка на протяжении недели без медицинской помощи - т.е. в опасности, лжесвидетельство, а также что будет со вторым ребенком - не сообщается.