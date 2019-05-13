На нефтебазе Ташиевых регулярно нарушались требования пожарной безопасности

На сгоревшей нефтебазе в Джалал-Абаде, принадлежащей компании "Томас и Ко", были выявлены нарушения противопожарной безопасности. Об этом VB.KG сообщил Начальник управления по пожарному надзору Госэкотехинспекции Таалайбек Омурзаков.

По его словам, Госэкотехинспекция в последний раз проверяла объект в июне 2018 года.

- Во время проверки были выявлены 10 пунктов нарушений пожарной безопасности. Администрации был дан срок для исправления недочетов. По истечении этого времени была проведена повторная проверка, которая установила, что по четырем пунктам нарушения не были устранены. Представитель компании Марс Ташиев был оштрафован на 7,5 тысяч сомов в счет бюджета КР, - прокомментировал Таалайбек Омурзаков.

Следующая проверка должна была быть проведена в июне 2019 года.

Кроме того, Таалайбек Омурзаков рассказал, что в санитарно-защитной зоне нефтебазы находятся жилые дома, предположительно построенные без разрешительных документов. В прошлом году была проведена совместная с органами прокуратуры проверка. Материалы были переданы в прокуратуру.

МЧС пока не дает информации о причинах пожара, проводится экспертиза.

Компания "Томас и Ко" прошла перерегистрацию в 2017 году, на сайте Минюста указано, что фирма занимается розничной торговлей моторным топливом. Ее директором является

Токомбай уулу Жоомарт, учредители - Жылчымышев Замирбек Эгембердиевич и Ташиев Казыбек Кыдыршаевич (брат политика Камчыбека Ташиева – VB.KG).

Напомним, возгорание на нефтебазе компании "Томас и Ко" произошло около 10 часов утра 10 мая. Тушение огня продолжалось более 14 часов. В результате сгорели две цистерны с мазутом и соляркой, объемом 1000 тонн каждая и бензовоз марки "МАN". В результате пожара тяжелые ожоги получил охранник нефтебазы, с ожогами I-II степени в больницу за помощью обратился сотрудник МЧС. В тушении огня были задействованы 12 пожарных расчетов.