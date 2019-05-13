Талант Абдуллаев, проходящий по делу об Е-паспортах, вышел из СИЗО

Директору государственного предприятия "Инфоком" Таланту Абдуллаеву заменили арест на иную меру пресечения, не связанную с ограничением свободы. Информацию VB.KG подтвердили в пресс-службе ГКНБ.

В комитете Нацбезопасности отметили, что решение об изменении меры пресечения приняли судебные органы.

Напомним, Талант Абдуллаев, а также статс-секретарь Государственной регистрационной службы (ГРС) Данияр Бакчиев и заместитель председателя ГРС Русланбек Сарыбаев проходят подозреваемыми по делу о проведении сомнительного тендера на закупку бланков для электронных паспортов. По версии следствия, чиновники были аффилированы с компанией, одержавшей победу в конкурсе. По решению Первомайского суда 17 апреля всех троих арестовали на два месяца.

Ранее, 30 апреля, Городской суд отпустил под домашний арест статс-секретаря ГРС Руслана Сарыбаева.