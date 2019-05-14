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Штрафы за несвоевременную сдачу декларации составили почти миллион сомов

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- Оксана Гут
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За 2018 год Единую налоговую декларацию (ЕНД) сдали 477 тысяч 934 налогоплательщика. Из них порядка 76 тысяч в электронном виде. Об этом сегодня, 14 мая, на пресс-конференции сообщили представители Государственной налоговой службы КР.

Из них 58 тысяч 232 - государственные и муниципальные служащие, 45 тысяч 452 – организации, 214 тысяч 38 – индивидуальные предприниматели, в том числе 74 тысячи 97 - работающие по патенту.

Декларации сдали и физические лица - владельцы движимого и недвижимого имущества – 130 тысяч 453 человека, а также те, кто не имеет облагаемых доходов – 29 тысяч 759.

В ГНС отметили, что 774 налогоплательщика, в большей степени государственные и муниципальные служащие, нарушили установленный срок подачи ЕНД. В соответствии с законом они были оштрафованы на общую сумму 985 тысяч сомов.

Главная работа впереди – теперь предстоит выяснить, насколько достоверна налогоплательщиками была сдана ЕНД. Кроме того будут выявляться те, кто был обязан, но не представил свои сведения об имуществе.

Декларационная кампания-2018 проводилась с января по 1 марта – для юридических лиц и по 1 апреля – для физических лиц.


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URL: https://www.vb.kg/378349
Теги:
ГНС, декларация, налоги, штраф, Налоговый кодекс, Кыргызстан
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