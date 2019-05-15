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Иманкулов: Пора очищать ГКНБ от дилетантов, которых привел Сегизбаев

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- Бакыт Стамов
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Кого бы ни поставил президент на должность председателя ГКНБ, он должен быть профессионалом своего дела и разбираться в тонкостях работы разведки и контрразведки. Таким мнением с редакцией VB.KG поделился экс-глава отдела по борьбе с коррупцией и должностными экономическими преступлениями ГКНБ КР Марат Иманкулов.

По его словам, спецслужбы во всем мире являются важными органами по защите национальной безопасности.

- Я не могу сказать, кто займет место главы ГКНБ. Решение за президентом, но ясно одно, этот человек должен быть высокообразованным интеллектуалом. Пришло время поднять авторитет ГКНБ, который за последние годы слегка пошатнулся. Необходимо очистить наши спецслужбы от дилетантов и случайных людей, которых сегодня в ГКНБ достаточно и которых в свое время привел такой же дилетант Абдиль Сегизбаев. Именно эти люди и продолжают сегодня дискредитировать ГКНБ, что отражается на отношении народа к этому органу, работа которого крайне важна с учетом мировой обстановки, - пояснил он.

То, что должность главы ГКНБ должен занять опытный чекист, согласился и экс-начальник управления экономической безопасности ГКНБ Максат Мамытканов, к которому редакция VB.KG обратилась за комментариями.

- Безусловно, у этого человека должен быть большой опыт работы в ГКНБ. Кроме этого, он должен иметь налаженные связи со спецслужбами других стран. Это крайне важный аспект. Поэтому, я уверен, что президент не допустит ошибку своего предшественника и не поставит на эту должность человека со стороны, - отметил он.

Напомним, сегодня Идрис Кадыркулов был освобожден от занимаемой должности председателя Государственного комитета национальной безопасности КР согласно поданному заявлению.

Ранее собственный источник в аппарате президента сообщил VB.KG, что на должность председателя ГКНБ рассматривается кандидатура нынешнего заместителя секретаря Совета безопасности КР Омурбека Суваналиева.


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URL: https://www.vb.kg/378371
Теги:
Абдил Сегизбаев, Омурбек Суваналиев, Сооронбай Жээнбеков, ГКНБ, назначение, Кыргызстан, Идрис Кадыркулов, Максат Мамытканов, Марат Иманкулов
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Комментарии
Читатель Вечерки
15.05.2019, 11:38

"Пришло время поднять авторитет ГКНБ, который за последние годы слегка пошатнулся."

Мечтатель. Авторитет ГКНБ зависит не от его работников, а власти, которая управляет ГКНБ. Что, у ГКНБ мало данных на коррупционеров ? Но без команду сверху ГКНБ не может посадить ни одного из них.

+3
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Читатель Вечерки
15.05.2019, 11:39

На словах все такие крутые, честные, смелые. Но сидя в кресле ничего самостоятельно не могут сделать. Критиковать легко, а что сделал сей господин для ГКНБ лично ? Ничего....

+3
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Кыргыз
15.05.2019, 11:43

Может и хороший специалист,но он же милиционер,а гкнб и МВД разница большая,когда поймём это,получили же с такими чекистами милиционерами две революции и ошские события и полную коррупцию и беззаконие в стране

+2
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скафнюк
15.05.2019, 11:52

если суваналиева поставять на этот пост то будет совсем ппц..тогда гкнб можно смело переименовать во второе мвд..будет тоже самое как и при кулове когда чекистов заменили на ментов..и методы работы потом в снб стали такими же ментовскими и многие из них стали коммерсантами а не чекистами..

+3
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Самат
15.05.2019, 11:55

Если придет Суваналиев это ничего хорошего не принесет никому. Он будет мстить и будет это делать жестоко! 

+3
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Виктор
15.05.2019, 12:04

Совершенно согласен с Иманкуловым. Чекист есть чекист и мент не может быть чекистом. ГКНБ сегодня какое то орудие антибезопасности страны. 

+2
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007
15.05.2019, 12:18

Полностью согласен. Раньше если сотрудника КГБ спрашивали кто он по профессии, он отвечал агроном или ветеринар. Не раскрывал себя, вот была конспирация. А щась когда на улице пешочком идёшь, незнакомые люди переговаривая между собой говорят "Я тебя устрою в СНБ" становится обидно за орган и за людей которые работали раньше.

+3
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имар
15.05.2019, 12:58

Суваналиев келсин! АШАны чычкан кылсын

-4
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шпион
15.05.2019, 13:14

состояние спецслужб отчетливо показывает состояние безопасности в стране. Систему надо менять - в разведке и контрразведке должны быть свои руководители и эти службы действуют совместно, но управление должно быть конкуретным. Также с техническим управлением. Остальное лишь красивое слово безопасность.

+3
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77
15.05.2019, 14:05

АША развалил контору поставив во главу журналиста а замами телаков. Те соответственно набрали взамен профи ушлаганов. Прав этот человек, чекистов нужно тщательно отбирать, при этом распустив сегоднящних.

+2
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моссад
15.05.2019, 14:15

скафнюк

если суваналиева поставять на этот пост то будет совсем ппц..тогда гкнб можно смело переименовать во второе мвд..будет тоже самое как и при кулове когда чекистов заменили на ментов..и методы работы потом в снб стали такими же ментовскими и многие из них стали коммерсантами а не чекистами..

100%

+4
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Frunze Citizen
15.05.2019, 14:27
Карма: +58
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 71
Минусов: 13
Комментариев: 36

Туда менты и прочие менеджеры и зоотехники пришли еще гораздо раньше !

+4
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зап/части для ТНВД -
15.05.2019, 15:10
Карма: +113
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 182
Минусов: 69
Комментариев: 283

Нужно Ф.Ш.Кулова ставить и возобновить работу чекистов,а не чек-несменов!!!

-3
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1234
15.05.2019, 15:58

Иманкулов озу эмнени кыйратып коюптур?! Сотрудниктерге 1 уй салып койдубу?! Сегизбаевке асылгандан асылат, акмак. Сегизбаев 3 жылдын ичинде 7 уй салды. Тим эле эксперт кылып, сурабай эле койгулачы ушул недоросльдан

+1
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ГН
15.05.2019, 17:11

1234

Иманкулов озу эмнени кыйратып коюптур?! Сотрудниктерге 1 уй салып койдубу?! Сегизбаевке асылгандан асылат, акмак. Сегизбаев 3 жылдын ичинде 7 уй салды. Тим эле эксперт кылып, сурабай эле койгулачы ушул недоросльдан

Уй салуу Сегизбаевге чейин эле башталган

0
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Кана
15.05.2019, 18:29

Мент по своему определению не может быть чекистом . Надо ставить молодых перспективных ребят , пора избавлятся от этих старперов они уже 30 лет при власти и мы до сих пор в .. опе ! 

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наблюдатель
15.05.2019, 19:17

Во времена СССР , что бы взять на работу человека, в КГБ , проверяли чуть ли до седьмого колена . Нет опыта своего, берите пример с Моссада . А председателем СНБ должен быть избран чекист, профессионал своего дела.

+2
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Офицер
15.05.2019, 21:30

В ГКНБ необходимо провести тщательную Реформу и сократить штаты. Они слишком раздуты. Необходимо определиться с их прямыми функциональными обязанностями и провести полную зачистку. Оставить нужно основные и свойственные им функции по обеспечению безопасности государства и т.п. Остальные, необоснованно возложенные на них обязанности нужно вернуть прокуратуре и другим ведомствам. ГКНБ должно заниматься своей работой и нельзя их смешивать с грязной политикой, в связи с чем их используют в грязных политических интригах и подрывают авторитет Спецслужбы. Нужно вернуть на год-два ушедших авторитетных кадровых чекистов-профессионалов, чтобы навели порядок и научили работе новобранцев. А то в ГКНБ «набрали» много родственничков, блатных, кошельков, базаркомов и других случайно-посторонних гражданских лиц. Кадровых офицеров необходимо вернуть и поддержать. А такие случайные «лжечекисты» типа как сельхозник Сегизбаев Абдиль, пенсионер-бухгалтер Атаханов и др., которые подорвали авторитет ГКНБ, должны быть незамедлительно уволены !!! Таких проходимцев близко подпускать нельзя. Расследование должностных преступлений следует вернуть прокуратуре. А ГКНБ пусть ловит шпионов. Их по идее никто не должен знать в лицо. Они должны быть совершенно засекреченными. А то чюсейчас из знает половина страны в лицо, пофамильно и поименно. Они ведь козыряет своими должностями и везде без надобности предъявляют свои удостоверения. Они уде рассекречены и соответственно подлежит увольнению. Ведь если их сотрудник козыряет служебным удостоверением или нарушать закон, он должен нести самую суровую ответственность. Всех «случайных чекистов» нужно незамедлительно уволить. СИЗО ГКНБ нужно закрыть, а штаты сотрудников передать ГСИН, вернув в ведение МВД. На все это нужна воля Президента страны. Сооронбай Шарипович! Народ избрал Вас и возлагает большие надежды. Поручите компетентным подчиненным провести настоящую Реформу. Народ ждёт от Вас смелых кардинальных решений и изменений.

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