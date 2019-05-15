Иманкулов: Пора очищать ГКНБ от дилетантов, которых привел Сегизбаев

Кого бы ни поставил президент на должность председателя ГКНБ, он должен быть профессионалом своего дела и разбираться в тонкостях работы разведки и контрразведки. Таким мнением с редакцией VB.KG поделился экс-глава отдела по борьбе с коррупцией и должностными экономическими преступлениями ГКНБ КР Марат Иманкулов.

По его словам, спецслужбы во всем мире являются важными органами по защите национальной безопасности.

- Я не могу сказать, кто займет место главы ГКНБ. Решение за президентом, но ясно одно, этот человек должен быть высокообразованным интеллектуалом. Пришло время поднять авторитет ГКНБ, который за последние годы слегка пошатнулся. Необходимо очистить наши спецслужбы от дилетантов и случайных людей, которых сегодня в ГКНБ достаточно и которых в свое время привел такой же дилетант Абдиль Сегизбаев. Именно эти люди и продолжают сегодня дискредитировать ГКНБ, что отражается на отношении народа к этому органу, работа которого крайне важна с учетом мировой обстановки, - пояснил он.

То, что должность главы ГКНБ должен занять опытный чекист, согласился и экс-начальник управления экономической безопасности ГКНБ Максат Мамытканов, к которому редакция VB.KG обратилась за комментариями.

- Безусловно, у этого человека должен быть большой опыт работы в ГКНБ. Кроме этого, он должен иметь налаженные связи со спецслужбами других стран. Это крайне важный аспект. Поэтому, я уверен, что президент не допустит ошибку своего предшественника и не поставит на эту должность человека со стороны, - отметил он.

Напомним, сегодня Идрис Кадыркулов был освобожден от занимаемой должности председателя Государственного комитета национальной безопасности КР согласно поданному заявлению.

Ранее собственный источник в аппарате президента сообщил VB.KG, что на должность председателя ГКНБ рассматривается кандидатура нынешнего заместителя секретаря Совета безопасности КР Омурбека Суваналиева.