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Вопрос Кулову: Сможет ли стать Суваналиев новым главой ГКНБ?

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- Мария Озмитель
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На самом деле отставка Кадыркулова не стала такой уж неожиданностью. Еще при его назначении выдвигались версии, что эта фигура – временная. Но сейчас вопрос в другом – кто его заменит?

- Не хочу называть имен, чтобы не было спекуляций, но среди заместителей есть готовые кадры, которые могут возглавить Комитет, - делиться своими соображениями Феликс Кулов. Бывший, к слову, глава Министерства нацбезопасности, как в его время называлось ведомство. Однако, продолжает политик, президент может пойти на "неожиданный" ход, и поставить человека публичного, политика.

-Такие варианты в практике были. Когда, например, Аскар Акаев назначил человека со стороны – Анарбека Бакаева. И таких случаев, даже в советское время, было предостаточно. К назначению того же Бакаева и я приложил руку, предложив среди прочих его кандидатуру президенту. Главное, понимать положительные и отрицательные стороны кандидата, чтобы точно знать, чего от него можно ожидать, и какие задачи на него возлагать.

Не исключает Феликс Кулов и того, что ведомство возглавит Омурбек Суваналиев, который сейчас занимает пост зампреда Совбеза КР.

- В любом случае, последнее слово за президентом, - напомнил собеседник редакции.

Напомним, сегодня Идрис Кадыркулов заявил, что подал рапорт об отставке в связи с "делом ГРС", президент его заявление принял.


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URL: https://www.vb.kg/378378
Теги:
ГКНБ, ГРС, кадры, назначение, президент, Кыргызстан, Идрис Кадыркулов, Омурбек Суваналиев, Сооронбай Жээнбеков, Феликс Кулов
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Комментарии
коттони
15.05.2019, 14:17

и будет он мстить день и ночь пока не уничтожить атамбаева. а что будет потом для него не важно, человек мелкий и мстительный. самое страшное, что он будет головорезом братьев. 

+3
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Баха
15.05.2019, 14:19

Там итак среди заместителей есть один милиционер, если еще председателя назначат милиционера - то чекисты взбунтуются. Они же терпеть друг-друга не могут. В общем, как мне кажется назревает кризис в этой структуре. 

+3
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Soviet Kyrgyz
15.05.2019, 14:32

Нельзя милиционера назначать в ГКНБ ! И так там всяких хватает.

+3
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A
15.05.2019, 14:34

Дайте ему шанс с испытательным сроком в 1 год .  Пусть проведет реформы  МВД , ГКНБ и судебной системы.

-2
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Али
15.05.2019, 14:51

Назначайте чекиста кадрового. Нехер ставить кого попало. Это все проходили. Как только назначают со стороны, он начинает набирать команду из своей прежней стаи, непрофессионалов в этом деле. Потом когда его снимают, его команда тоже исчезает. Но в итоге, остается попусту потраченное время. 

+4
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Айдар Алиев
15.05.2019, 15:03

Кого бы Президент не поставил этот человек должен быть Асом своего дело, который будет служить народу и искоренить коррупцию. А на счет Кадыркулова могу написать, что он сделал правильно и ушел с высоко поднятой головой.

+2
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Айнурв
15.05.2019, 15:05

Суваналиев настоящий офицер, профессионал, тем более в этой сфере работал. Он как руководитель, человек очень порядочный. Есть воля, пунктуальность, профессионализм. Самое главное, он не тащит свою команду, он работает с тем составом, который есть. Он знает свое дело. Не зря его называют Каттани. Удачи ему.

-3
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Правда
15.05.2019, 15:06

Нужно назначить Суваналиева! Он сможет навести порядок и улучшить работу чекистов! Тем более он самый честный и порядочный кадр среди генералов!

-3
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Мнение такое
15.05.2019, 15:06

Надо  ставить  на эту должность россиянина. Нейтрального для юга ,севера и прочих .....

+2
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Виктор
15.05.2019, 15:07

Может сам кулов станет ? Он и есть чекист. Заодно всех почистит там. Акснков

-2
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зап/части для ТНВД -
15.05.2019, 15:07
Карма: +113
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 182
Минусов: 69
Комментариев: 283

Нужно Ф.Ш. Кулова ставить и возобновить работу чекистов,а не чек-несменов!!!

-3
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Гвоздь
15.05.2019, 15:22

По этому бардак  у нас,  потому что  на ключевые посты назначают, кого попало (брат сват друг сосед), так и будет, пока профессионалы не придут.

+3
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123
15.05.2019, 15:38

Омурбека Суваналиева нужно было назначить еще в 90-е годы руководителем этого ведомства! Достойный профессионал! Именно, такие нужны стране! Только он сможет сломать хребет коррупции!

-3
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йцуке
15.05.2019, 15:46

Ак жол Омуке! Сиз иштин майын чыгарасыз. Президент -бул сапар туура тандоо жургузуп жатат деп ойлойм.

-1
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90
15.05.2019, 15:54

Soviet Kyrgyz

Нельзя милиционера назначать в ГКНБ ! И так там всяких хватает.

Че же вы молчали когда назначали журналистов и телаков.

-1
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Болотбек
15.05.2019, 16:03

А Катани нигде долго не работал. Год полтора,ну три. И потом он изначально милиционер, а там должен быть чекист. И еще от должностного лица,господин Кулов,надо ждать только усердия в своем деле и служение стране,а задачи возлагать чисто профессиональные.

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Камчыбек
15.05.2019, 16:31

Среди заместителей самый достойный - Ороз Найманович. Имеет непререкаемый авторитет среди как действующих чекистов так и среди ветеранов.

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Камчыбек
15.05.2019, 16:36

Опунбаев Ороз Найманович наведет порядок в конторе.

0
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Мика Мамаев
16.05.2019, 02:52
Карма: +224
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 329
Минусов: 105
Комментариев: 328

Комменты выше,а с чего вы взяли что гкнб должен возглавлять кадровый чекист,профессионал,ас???

Ныне понятия "профессионал","ас" - это другое,профессионалом ныне считают тех,кто уживается со всеми))),,оглянитесь,кто щас профессионал??? Токон Мамытов,Кубатбек Боронов- это и есть профессионала по нынешним понятиям,,)))),,,

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111
16.05.2019, 09:34

У меня другой вопрос. А почему кулов на зоне не чалится?

0
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