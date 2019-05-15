Вопрос Кулову: Сможет ли стать Суваналиев новым главой ГКНБ?

На самом деле отставка Кадыркулова не стала такой уж неожиданностью. Еще при его назначении выдвигались версии, что эта фигура – временная. Но сейчас вопрос в другом – кто его заменит?

- Не хочу называть имен, чтобы не было спекуляций, но среди заместителей есть готовые кадры, которые могут возглавить Комитет, - делиться своими соображениями Феликс Кулов. Бывший, к слову, глава Министерства нацбезопасности, как в его время называлось ведомство. Однако, продолжает политик, президент может пойти на "неожиданный" ход, и поставить человека публичного, политика.

-Такие варианты в практике были. Когда, например, Аскар Акаев назначил человека со стороны – Анарбека Бакаева. И таких случаев, даже в советское время, было предостаточно. К назначению того же Бакаева и я приложил руку, предложив среди прочих его кандидатуру президенту. Главное, понимать положительные и отрицательные стороны кандидата, чтобы точно знать, чего от него можно ожидать, и какие задачи на него возлагать.

Не исключает Феликс Кулов и того, что ведомство возглавит Омурбек Суваналиев, который сейчас занимает пост зампреда Совбеза КР.

- В любом случае, последнее слово за президентом, - напомнил собеседник редакции.

Напомним, сегодня Идрис Кадыркулов заявил, что подал рапорт об отставке в связи с "делом ГРС", президент его заявление принял.