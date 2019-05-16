Татьяна Осипова: лаборант по делу Батукаева подвергается пыткам!

Татьяна Осипова, адвокат Ирины Цоповой - фигуранта дела "по освобождению Батукаева" распространила заявление, в котором утверждает, что в отношении ее подзащитной применяются самые настоящие пытки.

"Ирина Александровна Цопова, биолог, одна из фигурантов дела "по освобождению Батукаева" подвергается самым настоящим пыткам. Находясь в СИЗО-1 Бишкека, Ирина Александровна упала со спальной полки, в результате чего повредила голеностоп. Инцидент произошел 7 мая.

Ирина Александровна не врач, и не могла в полной мере оценить или предположить ущерб, нанесенный ее здоровью в результате падения. Врач общей хирургии – не травматолог, осмотревший ее на следующий день, точный диагноз поставить не смог. От рентгена Цопова отказалась, а врач настаивать не стал.

9-10 мая – праздничные и выходные, СИЗО для адвокатов закрыто. Ирину Александровну мне удалось посетить только 11 мая – причем буквально с боем. Меня и других адвокатов запускать в СИЗО к подзащитным отказывались.

Именно тогда я увидела, что нога у Ирины Александровны сильно опухла, почернела. Опять же в связи с праздничными и выходными днями медицинскую помощь для Цоповой получить не удалось.

В понедельник, 13 мая, когда ее привезли на судебное заседание в городской суд, Ирина Александровна еле шла. Я попросила разрешения передать ей костыль или трость, чтобы она хотя бы частично могла снизить нагрузку на ногу и облегчить боль, и только с настояния судебной коллегии конвой смилостивился и принял костыль.

В первой половине дня заседание не состоялось в связи с тем, что следователь МВД попросту не явился. Якобы он не был уведомлен о заседании. Прокурору было поручено обеспечить явку следователя на 16.30 в этот же день. Но на время "поиска" этого сотрудника МВД и во время обеденного перерыва Ирину Александровну вывезли из суда и должны были доставить в СИЗО. В это время Цопову мог осмотреть хирург, однако врач по независящим от нас и него причинам опоздал. А присутствующий фельдшер отказался делать рентген, хотя располагал возможностью и средствами.

В связи с этим Ирина Цопова – с опухшей, почерневшей ногой, находилась на протяжении длительного времени в автозаке – при жаре под 30 градусов.

Ей не разрешали сходить в туалет, не давали воды, не кормили.

ЭТО ЛИ НЕ ПЫТКИ?

После неоказания помощи, Цопова, привезенная в автозаке в здание городского суда, потребовала у начальника конвоя телефон для звонка адвокату. С ее слов мною тут же была подана жалоба в Национальный Центр противодействия пыткам. Директор этого Центра уверил меня, что будут приняты самые неотложные меры, в том числе и по оказанию медицинской помощи.

К слову, судебное заседание было отложено в связи с тем, что следователь, которого все же нашли, явился на вечернее заседание без уголовного дела, что является обязательным условием по УПК, так как суд при избрании меры пресечения должен руководствоваться фактическими обстоятельствами дела. Суд обязал следователя предоставить к следующему заседанию материалы, затребованные адвокатами. Заседание было перенесено на 14 мая 14.00.

Отмечу еще раз:

Цопову лишили необходимой медицинской помощи! Держали на протяжении нескольких часов в невыносимых условиях. Лишил воды! Еды!

И 14 мая, в день заседания, в первой половине дня Ирине Александровне прямо в СИЗО-1 был сделан компьютерный рентген, который показал множественные переломы плюсневых костей стопы правой ноги.

15 мая до обеда ей наложили гипс, который, естественно, проблему не решает. Нога по-прежнему сильно отекает, Цопова испытывает жуткие боли. В связи с тем, что травма не была выявлена сразу, как и не была оказана медицинская помощь, велика вероятность образования тромбоза со всеми вытекающими последствиями.

В связи со всем происходящим считаю необходимым поднять вопросы:

- кому интересны издевательства над этой безобидной женщиной? Или это задание: пытать???

- Тогда закономерен вопрос: кто и какую информацию хочет от нее получить?

- кому мешает Отличник здравоохранения, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Ирина Цопова, что ее жизнью так легко распоряжаются?

- кто понесет ответственность за непоправимый ущерб физическому и психическому здоровью, нанесенный Ирине Цоповой?

PS: На 18.00 16 мая 2019 г. информации о том, что к Ирине Цоповой прибыл травматолог - НЕТ!!!"

Татьяна Осипова, адвокат.