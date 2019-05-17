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Руководство "КТ Мобайл" ушло в отставку

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- Оксана Гут
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Все руководство ОсОО "КТ Мобайл" подало заявление об увольнении. Об этом сегодня, 17 мая, заявил депутатам Жогорку Кенеша исполняющий обязанности председателя правления ОАО "Кыргызтелеком" Эмиль Акматов.

Напомним, в парламенте проходит первое заседание специально созданной комиссии по "КТ Мобайл". Накануне заявление написал заместитель главы ОсОО Эрназар Иманкадыр уулу. Оно было подписано.

- После того, как заявление Эрназара Иманкадыр уулу было подписано, уволиться решил и генеральный директор "КТ Мобайл". Его отставка также была удовлетворена, - Нурбек Мукамбетов, сообщил Акматов.

Поводом для отставки всего руководство "КТ Мобайл" послужил скандал по поводу высоких зарплат и родственных связей руководства компании с премьер-министром страны.


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URL: https://www.vb.kg/378419
Теги:
Кыргызтелеком, Мухамметкалый Абулгазиев, отставка, правительство, сотовый оператор, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Мегаком, скандал
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Комментарии
Гражданин
17.05.2019, 12:59

Теперь надо подсчитать сколько потратил государство на их не обоснованные зарплаты

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ainura bekjanova
17.05.2019, 14:54
Карма: +45
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Плюсов: 74
Минусов: 29
Комментариев: 63

И напоследок пусть  деньги вернут за работу, которой не было все эти годы.

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