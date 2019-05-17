Руководство "КТ Мобайл" ушло в отставку

Все руководство ОсОО "КТ Мобайл" подало заявление об увольнении. Об этом сегодня, 17 мая, заявил депутатам Жогорку Кенеша исполняющий обязанности председателя правления ОАО "Кыргызтелеком" Эмиль Акматов.

Напомним, в парламенте проходит первое заседание специально созданной комиссии по "КТ Мобайл". Накануне заявление написал заместитель главы ОсОО Эрназар Иманкадыр уулу. Оно было подписано.

- После того, как заявление Эрназара Иманкадыр уулу было подписано, уволиться решил и генеральный директор "КТ Мобайл". Его отставка также была удовлетворена, - Нурбек Мукамбетов, сообщил Акматов.

Поводом для отставки всего руководство "КТ Мобайл" послужил скандал по поводу высоких зарплат и родственных связей руководства компании с премьер-министром страны.