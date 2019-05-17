Руководство "КТ Мобайл" ушло в отставку

Теперь надо подсчитать сколько потратил государство на их не обоснованные зарплаты
Все руководство ОсОО "КТ Мобайл" подало заявление об увольнении. Об этом сегодня, 17 мая, заявил депутатам Жогорку Кенеша исполняющий обязанности председателя правления ОАО "Кыргызтелеком" Эмиль Акматов.
Напомним, в парламенте проходит первое заседание специально созданной комиссии по "КТ Мобайл". Накануне заявление написал заместитель главы ОсОО Эрназар Иманкадыр уулу. Оно было подписано.
- После того, как заявление Эрназара Иманкадыр уулу было подписано, уволиться решил и генеральный директор "КТ Мобайл". Его отставка также была удовлетворена, - Нурбек Мукамбетов, сообщил Акматов.
Поводом для отставки всего руководство "КТ Мобайл" послужил скандал по поводу высоких зарплат и родственных связей руководства компании с премьер-министром страны.