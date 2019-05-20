В Бишкеке пройдет акция протеста водителей против высоких штрафов

В Бишкеке пройдет флэш-моб водителей за снижение штрафов по правилам дорожного движения. Об этом редакции VB.KG сообщила одна из организаторов этой акции, председатель ОО "Элет Койгойу" Марипа Алыйкулова.

По ее словам, акция пройдет 23 мая этого года в 10.00 часов утра.

- В настоящее время автомашины водят большей частью простые граждане, для которых машина - единственный источник дохода. Размер штрафов за ПДД не соразмерен их доходам и возможностям. Таким образом с каждым днем растет недовольство простых граждан, которые с большим трудом зарабатывают себе на хлеб. Мы не хотим, чтобы недовольство людей вышло за цивилизованные рамки, и поэтому призываем всех граждан присоединиться к нашей акции в поддержку снижения высоких штрафов за нарушение ПДД, - высказала она свою позицию.

Флэш-моб начнется с пересечения улиц Чуй-Ауэзова и завершится на улице Фучика.

- С пересечения улиц Чуй-Абдрахманова водители будут сигналить в свои клаксоны до улицы Манаса. Мы планируем задействовать 3 тысячи автомашин. Поэтому приглашаем всех водителей присоединиться к нашей акции, - добавила Алыйкулова.