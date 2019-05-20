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В Бишкеке пройдет акция протеста водителей против высоких штрафов

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- Бакыт Стамов
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В Бишкеке пройдет флэш-моб водителей за снижение штрафов по правилам дорожного движения. Об этом редакции VB.KG сообщила одна из организаторов этой акции, председатель ОО "Элет Койгойу" Марипа Алыйкулова.

По ее словам, акция пройдет 23 мая этого года в 10.00 часов утра.

- В настоящее время автомашины водят большей частью простые граждане, для которых машина - единственный источник дохода. Размер штрафов за ПДД не соразмерен их доходам и возможностям. Таким образом с каждым днем растет недовольство простых граждан, которые с большим трудом зарабатывают себе на хлеб. Мы не хотим, чтобы недовольство людей вышло за цивилизованные рамки, и поэтому призываем всех граждан присоединиться к нашей акции в поддержку снижения высоких штрафов за нарушение ПДД, - высказала она свою позицию.

Флэш-моб начнется с пересечения улиц Чуй-Ауэзова и завершится на улице Фучика.

- С пересечения улиц Чуй-Абдрахманова водители будут сигналить в свои клаксоны до улицы Манаса. Мы планируем задействовать 3 тысячи автомашин. Поэтому приглашаем всех водителей присоединиться к нашей акции, - добавила Алыйкулова.


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URL: https://www.vb.kg/378436
Теги:
митинг, ПДД, штраф, Бишкек, Кыргызстан, ГУОБДД, Марипа Алыйкулова, мэрия
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Комментарии
Искандер
20.05.2019, 10:40

А просто не нарушать ПДД не пробовали?

-1
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Мика Мамаев
20.05.2019, 10:42
Карма: +230
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 338
Минусов: 108
Комментариев: 333

Давно пора,,,и не 3 тысячи машин,,,,а 10 тыщ,,,,проехаться перед белым домом,,,,

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Gost
20.05.2019, 10:48

а что, водить нормально не можете?

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скафнюк
20.05.2019, 10:54

наверное выйдут злостные нарушители пдд..и таксисты..ибо для таксистов правил дд не существует..вот и мечутся..

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Тунгуч
20.05.2019, 10:54

Москвичи приезжали поразились зверским штрафами..мы говорит зарабатываем больше а платим штрафы меньше а у вас наоборот.

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Гвоздь
20.05.2019, 11:00

Тунгуч

Москвичи приезжали поразились зверским штрафами..мы говорит зарабатываем больше а платим штрафы меньше а у вас наоборот.

А может хоть на минуточку попробовать не нарушать?

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ПДД
20.05.2019, 11:05

Давно пора ! Реально несоизмеримы штрафы ! Поддерживаю ! 

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Гражданин
20.05.2019, 11:06

Идиотский штраф за плевок 1000 сомов тоже надо убрать

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налогоплательщик
20.05.2019, 11:08

Тунгуч

Москвичи приезжали поразились зверским штрафами..мы говорит зарабатываем больше а платим штрафы меньше а у вас наоборот.

Ничего удивительного. Стоимость проекта "Безопасный город" раздута в 10 раз! Поэтому чтобы его окупить, ввели такие высокие штрафы. В Душанбе весь проект на 800 перекрестков стоил 20 млн. долларов, в Кыргызстане 1-ый этап 24 млн. долларов, 2-ой этап 84 млн. долларов, будет ещё 3-ий этап, тоже минимум 30 млн. долларов. Итого 140-150 млн.лолларов.

Весь проект "Безопасный город" курирует, второй бажа Абылгазиева, глава Госагентства по связи и информационным технологиям. Если они мутили схемы по КТ мобайл, то Безопасному городу тоже самое.

Поэтому не надо удивляться почему штрафы высокие и уровень внешнего долга растет из года в год ...

+2
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Али
20.05.2019, 11:12

Думаю, не нужно идти на поводу злостных нарушителей ППД. В основном из числа этих недовольных, уверен, это таксисты, маршруточники и блатные, которым наплевать. В свою очередь, ГУБДД стоит пересмотреть некоторые знаки ДД на некоторых перекрестках, где именно в часы пик большие пробки, т.е. пересмотреть выделенное время движения, выяснить, почему происходят пробки и большинство нарушений, и соответственно, облегчить условия для водителей. А так, обычная закономерность - "Не нарушай ППД, и не получишь штрафа". 

-1
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боб
20.05.2019, 11:12

штрафы реально большие, а условий нету (разметки еле видны, знаков не хватает, светофоры не работают, ещё и гаи дерёт в три шкуры)

0
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Тунгуч
20.05.2019, 11:32

Гвоздь вы видно не рулём.?....я за 2 месяца ни одного штрафа не получил.манера вождения позволяет не нарушать ПДД...но такие штрафы я считаю драконовскими..из-за каких потолков они брали эти цены на штрафы...неизвестно...мы все такие страна которая плетется в хвосте рейтинга экономик мира

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Пикир
20.05.2019, 11:37

Вот наглость! Не нарушайте ПДД, не придется платить штрафы вообще никакие - ни большие и ни маленькие!

Призываем Правительство штрафы оставить в том же размере и установить камеры видеонаблюдения на всех перекрестках! Только-только люди (и пешеходы, и законопослушные водители) начали чувствовать себя более-менее увереннее и в безопасности от тупых "баранов", севших за руль, а они требуют нарушение ПДД легализовать. Эту мадам Алыйкулову М. надо привлечь к ответственности. Кому не нравятся законы КР поезжайте и живите в странах, где нет законов.

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кок
20.05.2019, 11:40

Одни умники пешеходы тут оставили свои комментарии которые не представляют ничего! Вас пешеходов начали бы штрафовать на 3 тыс и бы я посмотрел. Злостные нарушители это пешеходы. Где хотят там и проходят. За вас тоже надо взятся. А у этих придурков нет пока дел до вас!

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Водитель
20.05.2019, 11:50

Да что за народ такой, маршрутчики гоняют, нарушают, убивают людей, их хотят приструнить они выходят на митинг и требуют ахинею. Ездишь зарабатываешь на хлеб на авто, так будь добр ездить нормально, ты же не дрова катаешь, а людей. Может тогда и митинг за самосуд организуем, зачем нам судебная система, если толпа и так все знает? Какому высокоинтеллектуальному человеку приходит в голову организовывать такие митинги? У меня 3 авто и все каждый день на рейсах, ни одного штрафа со времени введения умного города, и не опаздывают и не угрожают другим! Хочешь процветающего Кыргызстана, начни с себя, хотя бы с исполнения правил ПДД

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ainura bekjanova
20.05.2019, 11:50
Карма: +47
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 76
Минусов: 29
Комментариев: 67

В последнее время нарушений уже заметно меньше, но зачем устраивать "ловушки"  для водителей со знаком "поворот налево" и главное там где нет необходимости (Ахунбаева-Жукеева-Пудовкина, Ахунбаева-Юнусалиева)? Ведь тем самым создают огромные пробки на этих перекрестках,  весь общественный транспорт едет прямо и направо, сколько людей страдают от бестолковых действий наших структур! 

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Гражданин
20.05.2019, 11:53

Может просто не нарушать ПДД.

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Водитель
20.05.2019, 11:54

Тунгуч

Москвичи приезжали поразились зверским штрафами..мы говорит зарабатываем больше а платим штрафы меньше а у вас наоборот.

Это с какой такое "дешевой" Москвы были они или другой России, http://guobdd.kg/taxeslist вот вам ссылка на штрафы в РФ, в разы больше. погугли бы сначала прежде чем отписываться

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Читатель Вечерки
20.05.2019, 11:58

Gost

а что, водить нормально не можете?

Штрафы должны быть соразмерны нанесенному ущербу. Если нет ущерба - то и штраф должен быть небольшим.

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Гвоздь
20.05.2019, 12:00

Тунгуч

Гвоздь вы видно не рулём.?....я за 2 месяца ни одного штрафа не получил.манера вождения позволяет не нарушать ПДД...но такие штрафы я считаю драконовскими..из-за каких потолков они брали эти цены на штрафы...неизвестно...мы все такие страна которая плетется в хвосте рейтинга экономик мира

Да нет как раз таки за рулем! И тое за все время существования БГ ни одного письма счастья. Но вот только не смотря на высокие штрафы, Олень как беспредельничали так и беспредельничают. С введением БГ Олени стали еще рогатее! Вообще конфискацию ввели бы всего за малейший штраф. И соблюдение наказания неуклонное!

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ビシケク
20.05.2019, 12:14

Мракобесие. Не хотите платить штрафы, так не нарушайте. Всё правильно, только финансово можно воспитать человека. Посмотрите на ближайшего соседа Казахстан. Путём больших штрафов научили ездить. У нас тоже раскупают книжки пдд, хоть правила начили учить. Митинг решили они устроить, надо ещё штраф выписать за неправильное использование звуковых сигналов.

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Ха ха
20.05.2019, 12:36

Как дети маленькие)) взрослые люди пишут: Нарушать не пробовали" иди в школе подучись тормоз! Абсолютно неадекватное общество. Беспредел на дорогах, беспредел со штрафами ничего не меняется, а почему? а потому что большинство необразованных тупарей среди жителей вот и получайте что заслужили...    

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ONS
20.05.2019, 12:37

Ещё одна "грамотейка" появилась- эта Алыйкулова М.! Вместо того, чтобы организовать флеш-моб с призывом соблюдать ПДД, эта с..ка подстрекает народ к беспорядкам! Милиции надо срочно принять адекватные меры, пока не поздно.Безопасный Город показал,что эти дебилы не способны нормально ездить по городу, значит пусть учаться через штрафкассу.

-1
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ффф
20.05.2019, 12:42

Водитель

Тунгуч

Москвичи приезжали поразились зверским штрафами..мы говорит зарабатываем больше а платим штрафы меньше а у вас наоборот.

Это с какой такое "дешевой" Москвы были они или другой России, http://guobdd.kg/taxeslist вот вам ссылка на штрафы в РФ, в разы больше. погугли бы сначала прежде чем отписываться

А ты сам гуглить пробовал?

https://shtrafy-gibdd.ru/blog/shtrafy-gibdd-tablica-shtrafov-za-narushenie-pdd-2019

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Виктор
20.05.2019, 12:47

Тунгуч

Москвичи приезжали поразились зверским штрафами..мы говорит зарабатываем больше а платим штрафы меньше а у вас наоборот.

А мои москвичи удивились, "А у вас так машину водят?! Столько нарушений, что после них у нас водитель на долгое время за руль не сядет. А Маршрутки это вообще хаос-маршрутки". После этого мне стало стыдно.

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