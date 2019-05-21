Очередную партию небезопасной продукции из Кыргызстана не пустили в Россию

150,27 тонн кыргызстанской и 21,65 тонн казахстанской подкарантинной продукции задержали инспекторы Управления Россельхознадзора по Новосибирской области на фитосанитарном контрольном посту "Карасук" в период с 13 по 19 мая текущего года. 22 партии продукции высокого фитосанитарного риска следовали автомобильным транспортом с территории республик Казахстан и Кыргызстан для реализации на рынках Новосибирска, Томска, Якутска, Красноярска, Выксы и г. Карасук Новосибирской области.

При проведении карантинного фитосанитарного контроля были выявлены следующие нарушения:

- казахстанские клубника и белокочанная капуста общим весом 21,5 тонны, а также кыргызстанские репчатый лук, черешня и капуста общим весом 47,09 тонн перевозились без маркировок, которые должны содержать достоверную информацию о наименовании продукции, стране ее происхождения, экспортере и/или реэкспортере;

- 44 тонны репчатого лука и 17,504 тонн клубники, черешни, яблок из Кыргызстана - с несоответствием информации на маркировке груза и информации, указанной в фитосанитарном сертификате;

- на партии кыргызстанской капусты, крупы, зелени в ассортименте и казахстанского сена, зерна ячменя общим весом 1,826 тонн отсутствовали фитосанитарные сертификаты, подтверждающие фитосанитарную безопасность продукции;

Кроме того, с недостоверной информацией на маркировке груза и в фитосанитарном сертификате перевозились кыргызстанские свекла и белокочанная капуста соответственно – по 20 тонн в каждой партии.

В соответствии с требованиями карантинного законодательства ввоз всей продукции высокого фитосанитарного риска на территорию Российской Федерации был запрещен. Все грузы возвращены отправителям в Республики Казахстан и Кыргызстан, а виновные лица привлечены к административной ответственности.