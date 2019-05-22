Врачи Кыргызстана не хотят работать "правильно"?

Бишкекские врачи, работающие в Центрах семейной медицины недовольны оплатой их труда. Накануне медики вышли на митинг к Белому дому, еще раньше они отправляли открытые письма к президенту и премьер-министру с просьбой поднять им оклад.

В частности, медики не хотят вести смешанный прием, то есть принимать взрослых, детей, вести беременность и проводить гинекологические осмотры, а также они просят поднять им зарплату. Дело в том, что после введения новой системы оплаты труда врачи в бишкекских поликлиниках, вместо обещанного повышения зарплаты заметили, что стали зарабатывать меньше.

Отметим, что речь идет лишь о врачах общей практики, их еще называют семейными врачами. Чтобы стать таким доктором, специалист должен пройти краткосрочное обучение и сдать экзамен. Раньше, чтобы стать педиатром, гинекологом или терапевтом студенты учились два года в ординатуре.

- Мировая практика и опыт в регионах показывает, что врачи справляются с новыми обязанностями. Никто не говорит, что они должны проводить операции или лечить сложные случаи, но выявить и отправить к специалисту – это вполне исполнимо. К тому же это входит в их функциональные обязанности. Мы просим только исполнять их и получать за это деньги, - прокомментировал VB.KG начальник финансового планирования Минздрава Мирлан Атакулов.

Зарплата семейных врачей складывается из оклада (примерно 5 тысяч сомов), и надбавок за квалификацию, стаж и так далее. По словам Мирлана Атакулова, в среднем со всеми надбавками врачи зарабатывают 10-11 тысяч сомов в месяц. (Молодые врачи получают 6-7 тысяч сомов – VB.KG). Плюс к этому, теперь Минздрав выплачивает надбавки за исполнение индикаторов, всего их 12. Именно их исполнение гарантирует врачу повышение зарплаты о котором говорили в правительстве. Проблема в том, что в Бишкеке врачи их не исполняют.

- По Бишкеку самый низкий уровень исполнения индикаторов. В регионах система семейных врачей давно работает. Почему Бишкек должен быть особенным? Новая система вызывает вполне естественное отторжение, к новшествам привыкать тяжело, но это нужно делать, - уверен Мирлан Атакулов.

В беседе с VB.KG терапевты бишкекской поликлиники рассказали, что в регионах новая система Минздрава работает только из-за нехватки врачей. Один доктор зачастую просто вынужден осматривать и детей, и беременных, и взрослых пациентов. В Бишкеке такого дефицита кадров нет, и медики не хотят быть универсальными врачами, так как боятся ошибиться в лечении пациентов, которые не относятся к их специализации. Однако, уже с июня все они должны будут начать вести смешанный прием.

Кстати, снижение зарплаты, о котором говорят врачи, действительно могла произойти. Дело в том, что в конце 2018 года Минздрав доплачивал стимулирующий коэффициент, чтобы поддержать медиков во время переходного периода и дать им привыкнуть к новым правилам. С нового года надбавку убрали.

Сейчас чиновники Министерства здравоохранения работают над тем, чтобы поднять зарплату всем врачам, а не только семейным. Разрабатывается система оплаты их труда и поиск источников финансирования. Пока в Минздраве не смогли ответить когда медикам ждать повышение