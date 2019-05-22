Погода
$ 69.79 - 69.90
€ 77.70 - 78.47

Врачи Кыргызстана не хотят работать "правильно"?

139  2
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Бишкекские врачи, работающие в Центрах семейной медицины недовольны оплатой их труда. Накануне медики вышли на митинг к Белому дому, еще раньше они отправляли открытые письма к президенту и премьер-министру с просьбой поднять им оклад.

В частности, медики не хотят вести смешанный прием, то есть принимать взрослых, детей, вести беременность и проводить гинекологические осмотры, а также они просят поднять им зарплату. Дело в том, что после введения новой системы оплаты труда врачи в бишкекских поликлиниках, вместо обещанного повышения зарплаты заметили, что стали зарабатывать меньше.

Отметим, что речь идет лишь о врачах общей практики, их еще называют семейными врачами. Чтобы стать таким доктором, специалист должен пройти краткосрочное обучение и сдать экзамен. Раньше, чтобы стать педиатром, гинекологом или терапевтом студенты учились два года в ординатуре.

- Мировая практика и опыт в регионах показывает, что врачи справляются с новыми обязанностями. Никто не говорит, что они должны проводить операции или лечить сложные случаи, но выявить и отправить к специалисту – это вполне исполнимо. К тому же это входит в их функциональные обязанности. Мы просим только исполнять их и получать за это деньги, - прокомментировал VB.KG начальник финансового планирования Минздрава Мирлан Атакулов.

Зарплата семейных врачей складывается из оклада (примерно 5 тысяч сомов), и надбавок за квалификацию, стаж и так далее. По словам Мирлана Атакулова, в среднем со всеми надбавками врачи зарабатывают 10-11 тысяч сомов в месяц. (Молодые врачи получают 6-7 тысяч сомов – VB.KG). Плюс к этому, теперь Минздрав выплачивает надбавки за исполнение индикаторов, всего их 12. Именно их исполнение гарантирует врачу повышение зарплаты о котором говорили в правительстве. Проблема в том, что в Бишкеке врачи их не исполняют.

- По Бишкеку самый низкий уровень исполнения индикаторов. В регионах система семейных врачей давно работает. Почему Бишкек должен быть особенным? Новая система вызывает вполне естественное отторжение, к новшествам привыкать тяжело, но это нужно делать, - уверен Мирлан Атакулов.

В беседе с VB.KG терапевты бишкекской поликлиники рассказали, что в регионах новая система Минздрава работает только из-за нехватки врачей. Один доктор зачастую просто вынужден осматривать и детей, и беременных, и взрослых пациентов. В Бишкеке такого дефицита кадров нет, и медики не хотят быть универсальными врачами, так как боятся ошибиться в лечении пациентов, которые не относятся к их специализации. Однако, уже с июня все они должны будут начать вести смешанный прием.

Кстати, снижение зарплаты, о котором говорят врачи, действительно могла произойти. Дело в том, что в конце 2018 года Минздрав доплачивал стимулирующий коэффициент, чтобы поддержать медиков во время переходного периода и дать им привыкнуть к новым правилам. С нового года надбавку убрали.

Сейчас чиновники Министерства здравоохранения работают над тем, чтобы поднять зарплату всем врачам, а не только семейным. Разрабатывается система оплаты их труда и поиск источников финансирования. Пока в Минздраве не смогли ответить когда медикам ждать повышение


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/378476
Теги:
зарплата, митинг, Кыргызстан, врачи, Мирлан Атакулов, Минздрав
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
Актан
22.05.2019, 10:02

Врачей обмануло правительтво. Нельзя сравнивать городское население и сельское. Разница большая. В селах люди вообше не обращаются к врачам. В селах нету квал-ных специалистов. Нагрузка в городе очень большая. Каждый директор ЦСМ придумывают новые правилы и законы, которые тяжело выпольнять из за большой нагрузки. На одного врача приходтся сделать работу трех врачей.

0
Цитировать
Жалоба модератору
Гражданин
22.05.2019, 10:09

Это идиотизм как например педиатр может выполнять работу гинеколога? Или как терапевт будет делать работу стоматолога или венеролога это чтобы меньше платить и больше обязанностей дать. Такая реформа приведет к тому что все врачи уедут за границу где им платят от 1000$ до 5000$ и кто будет вас лечить? И кому вы пойдете? К хашиму в кок жар? Коннчно за 10 тыс они не хотят брать ответственность за то чего из не учили. Как за несколько месяцев терапевт можнт стать стоматологом? Они врут и разваливают медицину. Этот нонсенс. Они сами себя послушали что они говорят!!! Это дебилизм!!!

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  