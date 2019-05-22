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Депутат Иманалиев презентовал книгу о "кыргызском великодержавии"

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- Бакыт Стамов
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Депутат Каныбек Иманалиев презентовал свою книгу "Каганат "Сорок посланий из глубины веков"", выпущенную на английском языке, в Кембриджском университете Великобритании. Об этом редакции VB.KG сообщил сам народный избранник.

По его словам, презентация прошла в Азиатском центре Кембриджского университета.

- В этом мероприятии приняли участие депутат Садык Шер-Нияз и наш посол. А также аспиранты и научные исследователи из Пакистана, Индии, Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана, Китая и других стран. По завершении презентации я подарил книгу этому университету, - пояснил депутат.

Книга, к слову, написана в необычном стиле. Как пояснил сам Иманалиев, он использовал форму языка древних кыргызов.

- Книга написана в старо-кыргызской форме, в том стиле, который использовали во времена кагана Барсбека. Единственная надпись с тех времен хранится в Минусинском краеведческом музее, который находится в Красноярском крае. В 847 году н. э. кыргызы создают государство, которое известный ученый Бартольд назвал "кыргызским великодержавием". А так как любое сильное государство строится на каких-то жестких правилах или законах, то в своей книге я попытался вывести эти правила. Наверняка на основании этих законов был создан "кыргызский каганат", - добавил он.


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URL: https://www.vb.kg/378480
Теги:
Великобритания, вуз, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, журналисты, Каныбек Иманалиев, Садык Шер-Нияз
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