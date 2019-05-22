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Будет ли возбуждено уголовное дело на Юристанбека Шыгаева?

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- Бакыт Стамов
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Комиссия Минкультуры по делу бывшего директора Кыргызского национального музея изобразительных искусств имени Гапара Айтиева Юристанбека Шыгаева завершила свою работу. Об этом редакции VB.KG сообщил статс-секретарь Министерства культуры, информации и туризма КР Бактыбек Секимов.

По его словам, заключение комиссии пока не подписано одним из ее членов, который был в командировке.

- В принципе для нас уже все ясно, и поэтому комиссия ранее выдвинула предложение руководству Минкультуры рассмотреть вопрос на соответствие занимаемой должности Шыгаева. В ходе процесса проверки он признал ошибки и готов нести ответственность. А также выразил готовность восстановить поврежденные картины. В принципе, не запрещается снимать с картин копии, просто он нарушил процедуру. Шыгаев должен был запросить разрешение на вынос картин у Минкультуры, а также указать, на какой срок и в каких целях, но он этого не сделал, - пояснил он.

В то же время статс-секретарь не исключает, что в отношении Шыгаева может быть возбуждено уголовное дело.

- Когда комиссия передаст свою заключение руководству Минкультуры, то, возможно, оно будет передано правоохранительным органам для дачи правовой оценки, - добавил он.

Напомним, скандал разгорелся после того, как стало известно, что директор Кыргызского национального музея изобразительных искусств имени Гапара Айтиева Юристанбек Шыгаев вынес из хранилища картины Николая Сверчкова "Лошадь с собакой" и "Портрет Бакунина" работы Николая Ге, которые он вернул поврежденными. После этого в Минкультуры была создана комиссия по изучению этого инцидента. Юристанбек Шыгаев же подал заявление об уходе с должности директора музея.


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URL: https://www.vb.kg/378485
Теги:
искусство, кража, музей, Бишкек, Кыргызстан, уголовное дело, Министерство культуры и туризма
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