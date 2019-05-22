Будет ли возбуждено уголовное дело на Юристанбека Шыгаева?

Комиссия Минкультуры по делу бывшего директора Кыргызского национального музея изобразительных искусств имени Гапара Айтиева Юристанбека Шыгаева завершила свою работу. Об этом редакции VB.KG сообщил статс-секретарь Министерства культуры, информации и туризма КР Бактыбек Секимов.

По его словам, заключение комиссии пока не подписано одним из ее членов, который был в командировке.

- В принципе для нас уже все ясно, и поэтому комиссия ранее выдвинула предложение руководству Минкультуры рассмотреть вопрос на соответствие занимаемой должности Шыгаева. В ходе процесса проверки он признал ошибки и готов нести ответственность. А также выразил готовность восстановить поврежденные картины. В принципе, не запрещается снимать с картин копии, просто он нарушил процедуру. Шыгаев должен был запросить разрешение на вынос картин у Минкультуры, а также указать, на какой срок и в каких целях, но он этого не сделал, - пояснил он.

В то же время статс-секретарь не исключает, что в отношении Шыгаева может быть возбуждено уголовное дело.

- Когда комиссия передаст свою заключение руководству Минкультуры, то, возможно, оно будет передано правоохранительным органам для дачи правовой оценки, - добавил он.

Напомним, скандал разгорелся после того, как стало известно, что директор Кыргызского национального музея изобразительных искусств имени Гапара Айтиева Юристанбек Шыгаев вынес из хранилища картины Николая Сверчкова "Лошадь с собакой" и "Портрет Бакунина" работы Николая Ге, которые он вернул поврежденными. После этого в Минкультуры была создана комиссия по изучению этого инцидента. Юристанбек Шыгаев же подал заявление об уходе с должности директора музея.