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Жээнбеков принимает участие в открытии Медиафорума стран ШОС

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- ВБ
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Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 24 мая принимает участие в открытии Медиафорума стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Мероприятие организовано в рамках председательства Кыргызской Республики в ШОС. На Медиафорум приглашены руководители государственных органов, представители Секретариата ШОС, ведущих СМИ, а также медиа-эксперты из стран ШОС - государств-членов, наблюдателей и партнёров по диалогу.

Основной темой Медиафорума является "Роль средств массовой информации в развитии Шанхайской организации сотрудничества". Участники обсудят современные тренды развития медиа и единые подходы к вопросу развития общего информационного пространства ШОС. В ходе форума ожидается проведение панельных сессий по следующим темам: "Динамичное продвижение платформы ШОС, посредством медиаресурсов стран ШОС" и "Создание единой площадки для эффективного взаимодействия СМИ стран ШОС".

Напомним, в рамках ШОС в Бишкеке проведены заседания глав Министерств обороны, министров иностранных дел, министров культуры и секретарей Советов безопасности государств-членов ШОС. Состоялся Бизнес-форум и Форум женщин государств-членов ШОС.

Членами ШОС являются 8 стран: Кыргызстан, Индия, Казахстан, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Статус наблюдателей имеют 4 страны: Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия. Страны-партнеры по диалогу - Азербайджан и Турция.


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URL: https://www.vb.kg/378526
Теги:
президент, Кыргызстан, СМИ, ШОС, Сооронбай Жээнбеков
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Комментарии
Сыймык
24.05.2019, 11:12

красавчик. как ни крути он хорошо знает как вести внешнюю политику страны

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Стамалиева
24.05.2019, 13:17

Тот кто душит свободу слова в стране, выступает и говорит, что все хорошо. Ну не бред ли? 

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