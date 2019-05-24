Кожобек Рыспаев отсудил у газеты "Ачык саясат" 300 тысяч сомов

Октябрьский районный суд удовлетворил иск депутата Кожобека Рыспаева к газете "Ачык саясат". Согласно решению суда, газета в качестве морального ущерба должна выплатить народному избраннику 300 тысяч сомов. Об этом редакции VB.KG сообщила главный редактор издания Назгуль Мамытова.

По ее словам, идет прямое давление на СМИ, которые поддерживают экс-президента Атамбаева.

- Такое решение приняла судья Майрам Дуйшембиева. Мы в свою очередь не согласны с таким приговором и намерены обжаловать его в городском суде. Кроме того, вместе с нашими сторонниками мы намерены в ближайшее время выйти на акцию протеста. Надеемся, и другие журналисты поддержат нас, так как речь идет о свободе слова, - сказала она.

Сам же депутат Кожобек Рыспаев заявил VB.KG, что никакого ущемления свободы слова с его стороны нет.

- В этой статье они назвали меня проституткой, хамелеоном и даже сравнили с собакой. Разве это свобода слова? Это обычные оскорбления, которые нормальный человек не потерпит, - сказал нардеп.

Ответил депутат и на вопрос, почему ему понадобился целый год, чтобы подать в суд на газету.

- Занят был, и адвокаты готовились. Нужно было найти еще оригинал газеты, но в любом случае я планировал это сделать, - добавил Рыспаев.

Напомним, ранее депутат Кожобек Рыспаев подал иск о защите чести и достоинства в суд на газету "Ачык саясат" за прошлогоднюю небольшую статью про него. В качестве компенсации за моральный вред народный избранник первоначально требовал выплатить ему 300 тысяч сомов. Затем поднял эту сумму до 1 миллиона сомов.