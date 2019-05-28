Кто займет место ушедших в отставку членов правительства?

Сегодня комитет по конституционному законодательству, госустройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша рассматривает кандидатов, которые, скорее всего, займут вакантные места в кабинете министров.

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев представил тех, кто по его мнению, более других подходит на должности. При этом некоторых кандидатов, которых предложили депутаты, премьер-министр отклонил. Так, он не поддержал Тилека Токтогазиева, которого выдвинула фракция "Бир Бол" на пост министра сельского хозяйства. Глава правительства объяснил, что у бизнесмена Токтогазиева может не хватить опыта руководить целым сектором экономики. Таким образом кандидатами стали:

Эркинбек Чодуев – выдвинут на пост министра сельского хозяйства. С мая 2014 года он работал заместителем министра этого ведомства.

Дастан Догоев может занять пост председателя Государственного комитета информационных технологий и связи. 32-летний выпускник Кингстонского университета успел поработать над проектом "Инфо-Система" в Министерстве финансов, занимал пост замглавы Государственной регистрационной службы, потом был назначен председателем ГРС. С июня 2018 года является советником президента Сооронбая Жээнбекова на общественных началах.

Имя Дастана Догоева фигурировало в уголовном деле о закупке бланков для электронных паспортов. Его даже вызывали на допрос в ГКНБ. Мухаммедкалый Абылгазиев сегодня на заседании комитета ЖК сообщил, у следствия нет никаких нареканий к Догоеву. Его допросили лишь в качестве свидетеля.

Еще один новичок - Самат Кылжыев. Премьер-министр предлагает назначить его главой аппарата правительства. Самат Кылжыев с 1998 по 2011 годы работал на разных должностях в Министерстве финансов. Дослужился в ведомстве до заместителя министра. В 2011 году возглавил отдел финансов в аппарате правительства. В 2013 году стал работать в Счетной палате, сначала руководителем отдела, а потом главой аппарата. В 2016 году стал советником главы Национального Банка. С мая 2018 года Кылжыев работает начальником финансового отдела в аппарате правительства.

Известно, что Самат Кылжыев был бюджетным экспертов в ЦАРИИ, которое возглавлял сын беглого президента Курманбека Бакиева – Максим Бакиев.

Санжар Муканбетов, который почти пять лет занимает пост главы Госслужбы регулирования и надзора за финансовыми рынками, может стать новым министром экономики.

Он был заместителем министра экономического развития и торговли с 2007 по 2009 годы и замминистра экономики с 2010 по 2014 годы.

В 2018 году несколько месяцев работал вице-премьер-министром.

Отметим, кандидаты, предложенные премьер-министром, должны получить одобрение депутатов сначала в комитетах, а потом на пленарном заседании Жогорку Кенеша.

Вакантные должности в правительстве образовались после череды добровольных отставок министров и руководителей госструктур.